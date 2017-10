昨年12月、「心から信頼していた友人に裏切られ複数の人達が仕掛けた罠に落ちてしまいました」「今すぐこの芸能界から消えてなくなりたい」などのコメントを残し、姿を消した元俳優・ 成宮寛貴 さん(35歳)。彼の近況が「女性自身」によって報じられ、存在が明らかになったInstagramが話題を呼んでいる。成宮さんは秘かにInstagramを更新しており、今年8月頃から更新のペースが徐々にアップ。現在、生活の拠点は海外のようだが、9月28日には「Finally I came back to Japan」と成田空港での自撮りも投稿、さらに吉野家で牛丼を食べたことなどを報告している。近影も投稿され、10月4日には「When I get feel bad go to the gym. Workout!!!!」と、トレーニングをしているジムで撮った写真を披露。そこに写る成宮さんは筋肉ムキムキの逞しい体つきで、芸能界引退前に比べると体が大きくなったような印象だ。Instagramのフォロワー数は、すでに4万5000人超。投稿される写真のコメント欄にはファンからの応援の声が続々と寄せられている。成宮さんを巡っては、昨年12月に写真週刊誌「フライデー」が違法薬物の使用疑惑を報道。所属事務所は報道を否定し、さらに尿検査の結果も「陰性」と公表したが、その直後に下記メッセージを残して芸能界を電撃引退した。※※※ ※※※ ※※※全ての原因を作ったのは自分自身だと承知しております。心から信頼していた友人に裏切られ複数の人達が仕掛けた罠に落ちてしまいました。この仕事をする上で人には絶対知られたくないセクシャリティな部分もクローズアップされてしまい、このまま間違った情報が拡がり続ける事に言葉では言い表せないような不安と恐怖と絶望感に押しつぶされそうです。今後これ以上自分のプライバシーが人の悪意により世間に暴露され続けると思うと自分には耐えられそうにありません。今すぐこの芸能界から消えてなくなりたい。今後芸能界の表舞台に立つ仕事を続けていき関係者や身内にこれ以上迷惑を掛ける訳にはいかない。少しでも早く芸能界から去る方法しかありません。元々何もない自分をここまで育ててくださった関係者の皆様本当にありがとうございました。応援してくださったファンの皆様、こんな形で去っていく自分を許してください。本当にごめんなさい、そして、ありがとうございました。2016.12.8 成宮寛貴