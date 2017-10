01.

頭がキレて会話上手

02.

どんな時でも「喜んで」

側にいてくれる

03.

自信を与えてくれる

04.

あらゆる場面で

サポートしてくれる

05.

品のある化粧

06.

見返りを求めない

優しさを持っている

07.

ポジティブなパワーを

周囲にも与えられる

08.

キャパシティが広く

付き合い上手

09.

時間の使い方が上手

10.

嫌味がまったくない

謙虚な姿勢

Licensed material used with permission by Steven Aitchison