»Å»ö¤â¥Ç¡¼¥È¤âOK♡Â¤µ¤Ð¤¤¬¤¤¤¤¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×Ãå²ó¤·¥³¡¼¥Ç3Áª
¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤½¤í¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥«¥é¡¼¤ÎÊÑ·Á¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Ïµ¨Àá´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ý¡£¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¤Ê¤Î¤ÇÃå²ó¤·ÎÏ¤âÈ´·²¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
Point!
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤À¤«¤é¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤âÈ´·² ¥¥ì¥¤¤á¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¡¢¥â¡¼¥É·Ï¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¡ý
À¹¤êÂµ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¥13,000¡¿¥¢¥¯¥¢¥«゙¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¯¥¢¥«゙¡¼¥ë´Ý¤ÎÆâ¡Ë¡¡¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¥16,000¡¿¥Ï゚¥ê¥ó¥«¡Ê¥Ï゚¥ê¥ó¥«Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥¹゙ S.C.Å¹¡Ë¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥33,000¡¿¥µ゙¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥¹゙¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¡¡Çò¥Ñ¥ó¥×¥¹¥12,800¡¿¥Ï゚¥ê¥ó¥«¡Ê¥Ï゚¥ê¥ó¥«Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥¹゙ S. C.Å¹¡Ë¡¡»þ·×¥22,000¡¿¥¿゙¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥¿゙¥Ë¥¨¥ë¡¦ ¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó ¸¶½É¡Ë¡¡¥Ñ¡¼¥ëÉÕ¤¥Ô¥¢¥¹¥6,000¡¿¥µ゙ ¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥¹゙¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ê¥Õ゙¥«¡¼¥Æ゙¡ß¥Û゙¥ê¥å¡¼¥à¥Û゙¥È¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢Âµ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤äÊÑ·Á¥Ø¥à¤Ê¤È゙à¤Ò¤È¥¯¥»áÆþ¤ì¤ÆÁ¯ÅÙ¤è¤¯¡£Éþ¤Îµ¬À©¤«゙Èæ³ÓÅª¤æ¤ë¤á¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤À¹¤Ã¤Æ¤âOK¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ö¥é¥¦¥¹¥»¥Ã¥È¥24,000¡¿¥·゙¥ã¥¹¥¯゙¥ê¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¡¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¥16,000¡¿¥Ï゚¥ê¥ó¥«¡Ê¥Ï゚¥ê¥ó¥«Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥¹゙ S.C.Å¹¡Ë¡¡¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¥8,900¡¿ROSE BUD¡¡¥¹¥«¡¼¥Õ¥11,000¡¿¥Þ¥Ë¥Õ゚¥ê¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥ÁÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡Ë¡¡¥Ñ¡¼¥ëÉÕ¤¥Ô¥¢¥¹¥6,000¡¿¥µ゙ ¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥¹゙¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë
¤È¤í¤ß¥Õ゙¥é¥¦¥¹¤ä¥Ï゚¡¼¥ë¥¢¥¯¥»¤Æ゙¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Ê¤«゙¤é¤â¡¢¥·¥ã¥ì¤¿¥Æ゙¥µ゙¥¤¥ó¤Î¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¤Æ゙¡¢ºÇ½Ü´¶¤ò¥¢¥Ò゚¡¼¥ë¡ª
¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥45,000¡¿¥¢¥Õ゚¥ï¥¤¥µ゙¡¼¡¦¥ê¥Ã¥·¥§¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¥9,500¡¿¥·゙¥å¥¨¥ë¥Á¥§¥ó¥·゙¥¹゙¡Ê¥·゙¥å¥¨¥ë¥Á¥§¥ó¥·゙¥¹゙ ¿·½ÉÅ¹¡Ë¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¥16,000¡¿¥Ï゚¥ê¥ó¥«¡Ê¥Ï゚¥ê¥ó¥«Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥¹゙ S.C.Å¹¡Ë¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥33,000¡¿¥µ゙ ¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥¹゙¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¥17,575¡¿¥Õ゚¡¼¥ë¥µ¥¤¥È゙¡Ê¥Õ゚¡¼¥ë¥µ¥¤¥È゙ ¥Þ¥í¥Ë¥¨¥±゙¡¼¥È ¶äºÂ2Å¹¡Ë¡¡¥Ñ¡¼¥ë¡ß¥¹¥¿¡¼¥Ô¥¢¥¹¥15,000¡¿¥¢¥Æ゙¥ë¡Ê¥Æ゙¥³¡¼¥ë ¥¢¡¼¥Ï゙¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹¡Ë
¥³¡¼¥Æ゙¤«゙Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤«゙¤Á¤Ê¤³¤Î»þµ¨¡¢¥Û゙¡¼¥¿゙¡¼ÊÁ¤«゙¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ä゙¤±¤ËÂç³èÌö¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¤¿É¸ý¤Ê¥é¥¤¥¿゙¡¼¥¹¤ä¸ÄÀÇÉ¥Ï゙¥Ã¥¯゙¤Æ゙¥¨¥Ã¥·゙¥£¤ËÌ£¤Ä¤±¤·¤Æ¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊÑ·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤âµ¨Àá´¶¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
»£±Æ¡¿ÁÒËÜ¥´¥ê¡ÊPygmy Company¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡¢¿¹ÀîÀ¿¡Ê¤È¤â¤ËPEACE MONKEY¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿µÜÅÄÁï»Ò¡¡°ìÉôÊ¸¡¿½»ÃæÍýÈþ
ÊÑ·Á¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¤ÇÃ¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¥³¡¼¥Ç¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
Point!
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤À¤«¤é¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤âÈ´·² ¥¥ì¥¤¤á¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¡¢¥â¡¼¥É·Ï¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¡ý
¢£Âµ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤Ç¡¢ÄêÈÖ¥³¡¼¥Ç¤âÁ¯ÅÙ¤è¤¯
À¹¤êÂµ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¥13,000¡¿¥¢¥¯¥¢¥«゙¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¯¥¢¥«゙¡¼¥ë´Ý¤ÎÆâ¡Ë¡¡¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¥16,000¡¿¥Ï゚¥ê¥ó¥«¡Ê¥Ï゚¥ê¥ó¥«Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥¹゙ S.C.Å¹¡Ë¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥33,000¡¿¥µ゙¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥¹゙¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¡¡Çò¥Ñ¥ó¥×¥¹¥12,800¡¿¥Ï゚¥ê¥ó¥«¡Ê¥Ï゚¥ê¥ó¥«Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥¹゙ S. C.Å¹¡Ë¡¡»þ·×¥22,000¡¿¥¿゙¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥¿゙¥Ë¥¨¥ë¡¦ ¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó ¸¶½É¡Ë¡¡¥Ñ¡¼¥ëÉÕ¤¥Ô¥¢¥¹¥6,000¡¿¥µ゙ ¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥¹゙¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ê¥Õ゙¥«¡¼¥Æ゙¡ß¥Û゙¥ê¥å¡¼¥à¥Û゙¥È¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢Âµ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¤äÊÑ·Á¥Ø¥à¤Ê¤È゙à¤Ò¤È¥¯¥»áÆþ¤ì¤ÆÁ¯ÅÙ¤è¤¯¡£Éþ¤Îµ¬À©¤«゙Èæ³ÓÅª¤æ¤ë¤á¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤À¹¤Ã¤Æ¤âOK¡£
¢£¤È¤í¤ß¥Ö¥é¥¦¥¹¡ß¥Ñ¡¼¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤á´¶¤â¡ý
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ö¥é¥¦¥¹¥»¥Ã¥È¥24,000¡¿¥·゙¥ã¥¹¥¯゙¥ê¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¡¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¥16,000¡¿¥Ï゚¥ê¥ó¥«¡Ê¥Ï゚¥ê¥ó¥«Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥¹゙ S.C.Å¹¡Ë¡¡¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¥8,900¡¿ROSE BUD¡¡¥¹¥«¡¼¥Õ¥11,000¡¿¥Þ¥Ë¥Õ゚¥ê¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥ÁÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡Ë¡¡¥Ñ¡¼¥ëÉÕ¤¥Ô¥¢¥¹¥6,000¡¿¥µ゙ ¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥¹゙¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë
¤È¤í¤ß¥Õ゙¥é¥¦¥¹¤ä¥Ï゚¡¼¥ë¥¢¥¯¥»¤Æ゙¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Ê¤«゙¤é¤â¡¢¥·¥ã¥ì¤¿¥Æ゙¥µ゙¥¤¥ó¤Î¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¤Æ゙¡¢ºÇ½Ü´¶¤ò¥¢¥Ò゚¡¼¥ë¡ª
¢£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ò¼çÌò¤Ë
¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥45,000¡¿¥¢¥Õ゚¥ï¥¤¥µ゙¡¼¡¦¥ê¥Ã¥·¥§¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¥9,500¡¿¥·゙¥å¥¨¥ë¥Á¥§¥ó¥·゙¥¹゙¡Ê¥·゙¥å¥¨¥ë¥Á¥§¥ó¥·゙¥¹゙ ¿·½ÉÅ¹¡Ë¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¹¥«¡¼¥Á¥ç¥16,000¡¿¥Ï゚¥ê¥ó¥«¡Ê¥Ï゚¥ê¥ó¥«Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥¹゙ S.C.Å¹¡Ë¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥33,000¡¿¥µ゙ ¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥£¥¹¥«¡¼¥¹゙¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¥17,575¡¿¥Õ゚¡¼¥ë¥µ¥¤¥È゙¡Ê¥Õ゚¡¼¥ë¥µ¥¤¥È゙ ¥Þ¥í¥Ë¥¨¥±゙¡¼¥È ¶äºÂ2Å¹¡Ë¡¡¥Ñ¡¼¥ë¡ß¥¹¥¿¡¼¥Ô¥¢¥¹¥15,000¡¿¥¢¥Æ゙¥ë¡Ê¥Æ゙¥³¡¼¥ë ¥¢¡¼¥Ï゙¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½ÉÅ¹¡Ë
¥³¡¼¥Æ゙¤«゙Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤«゙¤Á¤Ê¤³¤Î»þµ¨¡¢¥Û゙¡¼¥¿゙¡¼ÊÁ¤«゙¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ä゙¤±¤ËÂç³èÌö¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¤¿É¸ý¤Ê¥é¥¤¥¿゙¡¼¥¹¤ä¸ÄÀÇÉ¥Ï゙¥Ã¥¯゙¤Æ゙¥¨¥Ã¥·゙¥£¤ËÌ£¤Ä¤±¤·¤Æ¡£
½©¤é¤·¤¯¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¡¢ÊÑ·Á¥¹¥«¡¼¥Á¥ç
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊÑ·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤âµ¨Àá´¶¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
»£±Æ¡¿ÁÒËÜ¥´¥ê¡ÊPygmy Company¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡¢¿¹ÀîÀ¿¡Ê¤È¤â¤ËPEACE MONKEY¡Ë¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿µÜÅÄÁï»Ò¡¡°ìÉôÊ¸¡¿½»ÃæÍýÈþ