海外のメディアで報じられたニュースを中心に解説する、無料メルマガ『山久瀬洋二 えいごism』。著者である山久瀬さんはメルマガの中で、国際社会における日本人が知っておきたいタブーとその回避術について紹介しています。

今週のテーマは、「日本人が知っておきたい国際舞台でのタブーとその回避術とは」です。

【海外ニュース】

Offer your information voluntarily to create a comfortable environment to work in the global community.