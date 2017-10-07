〔地震〕福島県楢葉町・川内村で震度5弱、津波の心配なし(10/6)
気象庁によると、6日23:56頃、福島県沖を震源とするM5.9の地震があり、福島県楢葉町・川内村で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：10月6日23:56頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.1度、東経141.2度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.9(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・福島県 ：楢葉町北田＊、川内村上川内早渡＊
【震度4】
・福島県 ：福島市松木町、福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、白河市郭内、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、二本松市針道＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大玉村南小屋、鏡石町不時沼＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉中居野、石川町長久保＊、玉川村小高＊、平田村永田＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊、三春町大町＊、小野町小野新町＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、福島伊達市梁川町＊、本宮市白岩＊、いわき市小名浜、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、いわき市錦町＊、いわき市平梅本＊、相馬市中村＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、福島広野町下北迫苗代替＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、大熊町野上＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市小高区＊
・宮城県 ：白石市亘理町＊、名取市増田＊、角田市角田＊、岩沼市桜＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、丸森町鳥屋＊、亘理町下小路＊、山元町浅生原＊
・茨城県 ：常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、北茨城市磯原町＊、笠間市石井＊、大子町池田＊
・栃木県 ：大田原市湯津上＊、市貝町市塙＊、栃木那珂川町小川＊
【震度3】
・福島県 ：福島市桜木町＊、福島市飯野町＊、郡山市湖南町＊、白河市八幡小路＊、白河市大信＊、須賀川市長沼支所＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、二本松市小浜＊、大玉村玉井＊、天栄村下松本＊、天栄村湯本支所＊、西郷村熊倉＊、棚倉町棚倉舘ヶ丘＊、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、塙町塙＊、鮫川村赤坂中野＊、古殿町松川横川、小野町中通＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、福島伊達市月舘町＊、本宮市本宮＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市鹿島区栃窪、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、猪苗代町城南、猪苗代町千代田＊、会津坂下町市中三番甲＊、会津美里町新鶴庁舎＊
・宮城県 ：宮城加美町中新田＊、色麻町四竈＊、涌谷町新町裏、栗原市若柳＊、登米市中田町、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、登米市迫町＊、宮城美里町木間塚＊、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、大崎市古川北町＊、大崎市松山＊、大崎市鹿島台＊、仙台空港、七ヶ宿町関＊、柴田町船岡、宮城川崎町前川＊、丸森町上滝、仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市大街道南＊、石巻市前谷地＊、石巻市桃生町＊、塩竈市旭町＊、東松島市矢本＊、東松島市小野＊、松島町高城、七ヶ浜町東宮浜＊、利府町利府＊、大和町吉岡＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、富谷市富谷＊
・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、日立市助川小学校＊、日立市役所＊、日立市十王町友部＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町＊、常陸太田市大中町＊、高萩市安良川＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、茨城町小堤＊、東海村東海＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市高部＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、土浦市常名、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、取手市寺田＊、牛久市城中町＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、五霞町小福田＊、坂東市馬立＊、坂東市山＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市伊佐津＊、筑西市舟生、筑西市門井＊、かすみがうら市上土田＊、行方市山田＊、行方市麻生＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、鉾田市汲上＊、常総市新石下＊、つくばみらい市福田＊
・栃木県 ：日光市中鉢石町＊、日光市今市本町＊、大田原市黒羽田町、大田原市本町＊、那須町寺子＊、那須塩原市鍋掛＊、那須塩原市共墾社＊、那須塩原市あたご町＊、宇都宮市明保野町、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、足利市大正町＊、佐野市葛生東＊、鹿沼市晃望台＊、真岡市石島＊、茂木町茂木＊、芳賀町祖母井＊、高根沢町石末＊、栃木さくら市喜連川＊、那須烏山市中央、那須烏山市大金＊
・青森県 ：階上町道仏＊
・岩手県 ：普代村銅屋＊、盛岡市薮川＊
・山形県 ：酒田市本町＊、上山市河崎＊、山辺町緑ケ丘＊、中山町長崎＊、米沢市アルカディア、米沢市林泉寺＊
・群馬県 ：桐生市黒保根町＊、渋川市赤城町＊
・埼玉県 ：春日部市粕壁＊、宮代町笠原＊
・千葉県 ：香取市役所＊、野田市鶴奉＊、成田市花崎町、印西市大森＊、印西市笠神＊
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この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：10月6日23:56頃
・震源地 ：福島県沖(北緯37.1度、東経141.2度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M5.9(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・福島県 ：楢葉町北田＊、川内村上川内早渡＊
【震度4】
・福島県 ：福島市松木町、福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、白河市郭内、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、二本松市針道＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大玉村南小屋、鏡石町不時沼＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉中居野、石川町長久保＊、玉川村小高＊、平田村永田＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊、三春町大町＊、小野町小野新町＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、福島伊達市梁川町＊、本宮市白岩＊、いわき市小名浜、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、いわき市錦町＊、いわき市平梅本＊、相馬市中村＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、福島広野町下北迫苗代替＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、大熊町野上＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、葛尾村落合落合＊、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊、南相馬市原町区高見町＊、南相馬市小高区＊
・宮城県 ：白石市亘理町＊、名取市増田＊、角田市角田＊、岩沼市桜＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、丸森町鳥屋＊、亘理町下小路＊、山元町浅生原＊
・茨城県 ：常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、北茨城市磯原町＊、笠間市石井＊、大子町池田＊
・栃木県 ：大田原市湯津上＊、市貝町市塙＊、栃木那珂川町小川＊
【震度3】
・福島県 ：福島市桜木町＊、福島市飯野町＊、郡山市湖南町＊、白河市八幡小路＊、白河市大信＊、須賀川市長沼支所＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、二本松市小浜＊、大玉村玉井＊、天栄村下松本＊、天栄村湯本支所＊、西郷村熊倉＊、棚倉町棚倉舘ヶ丘＊、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、塙町塙＊、鮫川村赤坂中野＊、古殿町松川横川、小野町中通＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、福島伊達市月舘町＊、本宮市本宮＊、南相馬市原町区三島町、南相馬市鹿島区栃窪、南相馬市原町区本町＊、南相馬市鹿島区西町＊、猪苗代町城南、猪苗代町千代田＊、会津坂下町市中三番甲＊、会津美里町新鶴庁舎＊
・宮城県 ：宮城加美町中新田＊、色麻町四竈＊、涌谷町新町裏、栗原市若柳＊、登米市中田町、登米市登米町＊、登米市米山町＊、登米市南方町＊、登米市迫町＊、宮城美里町木間塚＊、大崎市古川三日町、大崎市古川大崎、大崎市古川北町＊、大崎市松山＊、大崎市鹿島台＊、仙台空港、七ヶ宿町関＊、柴田町船岡、宮城川崎町前川＊、丸森町上滝、仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市大街道南＊、石巻市前谷地＊、石巻市桃生町＊、塩竈市旭町＊、東松島市矢本＊、東松島市小野＊、松島町高城、七ヶ浜町東宮浜＊、利府町利府＊、大和町吉岡＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、富谷市富谷＊
・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、日立市助川小学校＊、日立市役所＊、日立市十王町友部＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町＊、常陸太田市大中町＊、高萩市安良川＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市南神敷台＊、ひたちなか市東石川＊、茨城町小堤＊、東海村東海＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市高部＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、小美玉市上玉里＊、土浦市常名、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、取手市寺田＊、牛久市城中町＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、五霞町小福田＊、坂東市馬立＊、坂東市山＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市伊佐津＊、筑西市舟生、筑西市門井＊、かすみがうら市上土田＊、行方市山田＊、行方市麻生＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、鉾田市汲上＊、常総市新石下＊、つくばみらい市福田＊
・栃木県 ：日光市中鉢石町＊、日光市今市本町＊、大田原市黒羽田町、大田原市本町＊、那須町寺子＊、那須塩原市鍋掛＊、那須塩原市共墾社＊、那須塩原市あたご町＊、宇都宮市明保野町、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、足利市大正町＊、佐野市葛生東＊、鹿沼市晃望台＊、真岡市石島＊、茂木町茂木＊、芳賀町祖母井＊、高根沢町石末＊、栃木さくら市喜連川＊、那須烏山市中央、那須烏山市大金＊
・青森県 ：階上町道仏＊
・岩手県 ：普代村銅屋＊、盛岡市薮川＊
・山形県 ：酒田市本町＊、上山市河崎＊、山辺町緑ケ丘＊、中山町長崎＊、米沢市アルカディア、米沢市林泉寺＊
・群馬県 ：桐生市黒保根町＊、渋川市赤城町＊
・埼玉県 ：春日部市粕壁＊、宮代町笠原＊
・千葉県 ：香取市役所＊、野田市鶴奉＊、成田市花崎町、印西市大森＊、印西市笠神＊
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