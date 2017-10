希望の党は10月6日午前に、衆院選での公約を発表した。会見では代表の小池百合子東京都知事が、アベノミクスを引き合いに「マクロ経済にもっと人々の気持ちを盛り込んだ『ユリノミクス』を進めていく」と発言。原発や待機児童など、「12の分野でゼロを目指す」との意気込みを語った。

しかし、ネットではこの「ユリノミクス」という名称に首を傾げる声も出ている。

コラムニストの小田嶋隆氏は自身のツイッターで「ユリノミクス」に「ちょっと微妙な気がする」と感想を述べる。英語には「尿」を意味するurineという単語があるため、「ユリ」から始まる単語には「尿器やら放尿やら尿関連の言葉が多い」と指摘。英語に馴染み深い国の人には「『おしっこ経済』→『垂れ流し経済』ぐらいに聞こえるんではなかろうか」と危惧していた。

この指摘には、思想家の内田樹氏が

「ユリノミクス、英語にあります。urinomics(The identification of the totality of the constituents of the urine of an organism)『有機体の尿の成分の総体を識別すること』だそうです。」