プライオリティを的確に把握した行動が讃えられています。詳細は以下から。ルールの中だけで生きていては新しいものは生まれない。革新のためにルールを踏み越える。よく分かります。そういった人が新しい世界を切り開いてきたことを否定することはできません。でも、絶対に守らなければならないルールも存在しているのです。そんなルールのひとつが「ガソリンスタンドでタバコを吸わない」というもの。揮発性の高いガソリンを扱うガソリンスタンドで裸火を扱うことは火災や爆発を引き起こし、本人はもちろん周囲に大きな被害をもたらす可能性があります。こちらのガソリンスタンドではそんな小学生でも分かりそうな基本的なルールが分からないバカ客がご来店。給油機の前で平気な顔でタバコを吸っています。まさか「反抗的な俺カッケー」とでも勘違いしているのでしょうか?車のドアを開けて喫煙しているのを確認してから30秒。従業員が駆け付けて無言で神対応に至りますが、大切なことは何かをしっかり理解した上でのこの断固たる行為に賞賛が集まっています。Here, let me help you ! - YouTubeガソリンの爆発の恐ろしさは以前BUZZAP!でも「絶対にやってはいけないキャンプファイアーの着火方法」という記事で紹介していますが、まったく洒落にならない危険度です。日本のガソリンスタンドの従業員にこの対応は可能でしょうか?本人を含めた人命を守るために思い切った対応を即座に行う準備はできているでしょうか?Asshole Refuses To Stop Smoking At The Gas Station, Doesn’t Expect What’s About To Come _ Bored Panda

