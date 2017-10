そもそも体罰とは一体、何なのか?

今も記憶に新しい、ジャズトランペット奏者・日野皓正氏(74)のビンタ事件。体罰を巡る大論争にも発展したが、改めて冷静に考えてみると、一体何を「体罰」とするのか、分からなってくるのも事実だ。

***

文部科学省は「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」という文書を公開している。体罰の具体例として示されているものから、4つのケースを抜き出してみよう。

(1)体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。

(2)帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。

(3)放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。

(4)授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。

一体何が「体罰」?

最後の(4)だけは、一般的な体罰のイメージに近いかもしれない。だが(1)から(3)を、我々は体罰と呼ばないのではないだろうか。「足で踏みつける」、「突き飛ばす」というのは本当の暴力という印象だし、(3)は単なる監禁だ。

他にも様々な具体例が示されているが、我々にとって最もなじみ深い「宿題を忘れた児童・生徒の頭を、先生がゲンコツで、ゴツンと叩く」というのは、どこにも書かれていない。

ビンタ騒動こそ正しい体罰

体罰の専門家として、戸塚宏氏(77)の名を挙げても、本人は歓迎だという。改めて略歴を記せば、1940年生まれ。名古屋大学工学部に在学中、ヨットに出会う。75年、沖縄海洋博記念「サンフランシスコ―沖縄単独横断ヨットレース」に優勝し、翌76年に愛知県美浜町に戸塚ヨットスクールを開校する。

体罰は善なり。少年犯罪、ニート、いじめ……「無気味な若者」の増殖を止めよ。『本能の力』戸塚宏[著]

開校して間もなく、不登校などの情緒障害児の更生に効果があると話題になる。生徒数が増加し、マスコミの注目も集めるが、79年から82年にかけて複数の死亡・行方不明事件が発生。愛知県警が捜査を開始し、83年に少年など4人に対する監禁・傷害致死罪で戸塚氏や当時のコーチ陣らが逮捕、起訴される。2002年に全員の有罪が確定。懲役6年の戸塚氏は静岡刑務所に服役し、06年に出所すると、ヨットスクールを再開、現在に至っている。

まずは日野皓正氏のビンタ問題を、どう受け止めているか質問させてもらった。すると戸塚氏は「全く問題ありません。あれこそが正しい体罰です」と力強い声で即答する。

「報道を読む限り、あの男子中学生はドラムのソロを延々と叩き続け、日野さんが制止しても全く応じなかったそうです。ならば日野さんは体罰を行使し、中学生に自分が間違っていることを気づかせる必要があります。『演奏中で、観客がいるところで体罰をふるうのは間違っている。せめて舞台裏に連れていくべきだった』という意見も目にしましたが、これこそ完全な間違いです。衆人環視の中で、堂々とビンタをするから、教育としての体罰になるんです。体罰の目的は相手に恥をかかせる事。隠れて、裏でこっそりとビンタをするということは効果が半減する。せっかく痛い思いをするのならちゃんとやってやらなければ相手に失礼やろ。論語にも『恥有りて且つ格る』とある。これは『恥』が人間を進歩させる。という意味です。どうせ恥をかくなら大恥をかかせてあげなくてはね。それにみんなの為にもなるんじゃ」

3歳児への体罰

現在の戸塚ヨットスクールにはジュニアのコースもある。下は3歳から、上は小学校高学年まで、延べ100人の生徒がウインドサーフィンを習っている。戸塚氏は先日、その最も年齢の低い3歳児に体罰を行ったという。

「3歳の男の子は弟で、お兄ちゃんがジュニアのコースに通っているんです。初めて見学に来て、真似をしたくなったんですね。『僕もやりたい!』とあんまり五月蠅いのでチャレンジさせた。そうすると怖くてボードの上にも立てない。お母さんにこのままではいかんから明日も連れていらっしゃい、と話をしました。翌日、お母さんは子供を車に乗せてやってきましたが子供は車から降りようとしない。昨日、恐い思いをしたウインドサーフィンをやらされるのが分かっているからね。籠城です。

それを車から出して『やれ!』と言う。子供は『嫌だ!』と言う。この子は強情な子で『嫌だ、嫌だ』の一点張り。本来、強情はいい事なんやけどね、間違って使うと意地っ張りになってしまう。そこで親御さんや子供たちの前で3歳児に必要な力を加減しながら、それでも複数回、ほっぺを叩く。そうすると子供は観念して『やる』となった。我々のやっているジュニアスクールの目的は『進歩』の能力をつける事やからね。子供は恐怖心で逃げる。そうすると進歩はしない。進歩するためにはその恐怖心をどう使うかが大事。恐怖心を逃げに使うのではなく立ち向かう方に使えばいい。だからこの子には立ち向かわせる事が必要だった」

そのまま恐怖心を逃げに使う事を身に付けてしまうと大変だと戸塚氏は言う。その子供は一生、嫌な事から逃げて努力をしなくなる。小さい頃に恐怖心を逃げに使わず立ち向かう方向に使えるようになれば進歩し、喜びを見出すことが出来る。そのために、戸塚ヨットスクールではウインドサーフィンやヨットを使っている。

人権宣言の嘘と、『ハリーポッター』シリーズのリアル

戸塚氏は「体罰が不当に悪とされ、禁止されたおかげで今では正しく体罰を行える指導者がスポーツの指導者層でも激減しています」と指摘する。

「最も間違った体罰は、指導者が恐怖で行う事。恐怖で行った指導は体罰ではなく暴力になります。体罰と暴力では目的が全く違います。体罰は相手のため、暴力は自分のため」

リベラルを自負する人は結局、きれいごとや建前を押し付けようとするが、その欺瞞は多くの人が気づいているという。戸塚氏が、まず提示するのは「世界人権宣言」の第1条だ。英文を引用する。

《All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.》

これを、戸塚氏は以下のように訳する。

《全ての人間は生まれながらにして自由である、権利と尊厳において平等である。生まれながらに理性と良心が付与されている。だから、同朋の精神でもって行動しろ》

「西欧の思想における根幹と評してもいいと思いますが、人間が生まれながらにして完成した存在として規定されています。これを突き詰めると、教育の否定になります。しかも英文は受動態ですから、神によって理性と良心が付与されていると読める。人は神の似姿であり、教師と生徒は対等であるという考えは、こうして西欧から誕生しました」

この理想主義的な、いかにもリベラル然としたメッセージの伝播力は強い。とはいっても、肝心の西欧人ですら、「世界人権宣言」を信じてはいないと戸塚氏は指摘する。

「小説と映画が大ヒットした『ハリーポッター』シリーズに目を通せば、西欧人に限らず、世界中の人々が人権宣言的な建前を信じていないことが分かります。劇中で喧嘩は絶えませんし、いじめもあります。おまけに主人公は想像を絶する苦難を通じて成長します。人間は生まれながらにして自由ではないし、平等でもない。自ら掴み取った成長こそが重要であるという現実と真実が描かれているからこそ、あれほど巨大な人気を得たんです」

戸塚氏は「人間の強さ」を最重要に位置づける。もちろん腕力ではない。精神的な強さだ。弛まぬ努力を続ける人間を、戸塚氏は「強い」と形容する。

「暴力を振るうのは弱い人間です。物理的な暴力は間違った力であり、それを体罰とは呼びません。体罰は子供の進歩を目的とした力の行使です。子供を傷つけることが目的ではありません。私は体罰を『愛の韃』などと呼び変えたりもしません。体罰は善だと信じるからです」

だから戸塚氏は「体罰」という言葉を使い続けるという。そして、そうした姿勢が他ならぬ、子供たちの信頼を得ていると訴える。

「マスコミやリベラル勢力は教育現場に向かって『あれはしてはいけない、これはしてはいけない』と無菌状態にしようとしますが、これこそ子供を不幸にする元凶なのです。喧嘩も、いじめも、試練も苦闘もない教育現場を想像してもらえれば、簡単にわかってもらえるでしょう。まして『褒めて伸ばせ』は論外です。親や教師が幇間になって、子供が喜ぶとでも思うのでしょうか。子供は大人に、自分の庇護と成長を求めます。無暗に褒められても、嬉しくとも何ともありません。にもかかわらず喜ぶ大人が多いのは、子供を褒めるだけでいいわけですから、極めて楽だからです。手を抜いているんですよ」

戸塚氏は「人殺したる私が落魄し、生活保護でも受けていれば世間は納得するのでしょうが、そうはいきませんよ」と苦笑する。確かに、ジュニアのヨットスクールという実績を考えれば、誰にでも分かる。粗暴な暴力を振るう男に、愛するわが子を預ける親はいないだろう。

週刊新潮WEB取材班

2017年10月6日 掲載