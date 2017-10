【AFP=時事】米ロックミュージシャンのトム・ペティ(Tom Petty)さん(66)が心臓発作を起こし、病院に搬送されたと芸能サイト「TMZ.com」が2日、報じた。意識不明の重体だという。



同サイトは匿名の警察筋からの情報として、ペティさんが米カリフォルニア(California)州マリブ(Malibu)の自宅で1日夜、意識不明の状態で見つかったと伝えた。発見当時、心肺停止の状態だったという。



TMZ.comによると、病院到着時、脳の活動が停止していたとされ、またその後のツイッター(Twitter)への投稿では「生命維持装置を外す決定がなされた」と述べている。



コメントの要請に対して、ペティさんの代理人らから回答は得られていない。



ペティさんは「American Girl」、「Don't Come Around Here No More」、「I Won't Back Down」などの曲で知られる。先週は自身のバンド、トム・ペティ・アンド・ザ・ハートブレーカーズ(Tom Petty and the Heartbreakers)の40周年記念ツアーを終えたばかりだった。

【翻訳編集】AFPBB News