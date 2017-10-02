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auでは対象のiPhoneを利用中の方がiPhone 8/8 Plusなどの対象機種に変更するとau WALLET プリペードカードへ3,240円キャッシュバックされるキャンペーンを実施中です。

機種変更にかかる手数料は3,240円。キャッシュバックがもらえれば、実質手数料無料で機種変更できますよ！

対象機種

機種変更前の対象機種と機種変更後の対象機種は以下の通りです。

機種変更前の対象機種一覧

iPhone 6iPhone 6 PlusiPhone 5siPhone 5ciPhone 5iPhone 4S

機種変更後の対象機種一覧

iPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7iPhone 7 PlusiPhone SE

キャンペーン期間

2017年9月30日(土)〜10月10日(火)

適用条件

キャッシュバックは以下の条件を満たす場合に適用されます

変更前対象機種から対象機種へ機種変更でご購入機種変更時に「auピタットプラン」または「auフラットプラン20／30」＋「2年契約（誰でも割）・2年契約（誰でも割ライト・自動更新なし）・スマイルハート割引」のいずれかにご加入機種変更の翌日までにau WALLET プリペイドカードをお申し込み

取扱店舗

auショップ、PiPitまたはその他au取扱店

詳しくはこちら
→機種変更手数料相当キャッシュバックキャンペーン