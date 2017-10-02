【au】機種変更手数料3,240円が実質無料! 10/10まで
画像:au(@au_official)さん | Twitter
auでは対象のiPhoneを利用中の方がiPhone 8/8 Plusなどの対象機種に変更するとau WALLET プリペードカードへ3,240円キャッシュバックされるキャンペーンを実施中です。
機種変更にかかる手数料は3,240円。キャッシュバックがもらえれば、実質手数料無料で機種変更できますよ！
対象機種
機種変更前の対象機種と機種変更後の対象機種は以下の通りです。
機種変更前の対象機種一覧iPhone 6iPhone 6 PlusiPhone 5siPhone 5ciPhone 5iPhone 4S
機種変更後の対象機種一覧iPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7iPhone 7 PlusiPhone SE
キャンペーン期間
2017年9月30日(土)〜10月10日(火)
適用条件
キャッシュバックは以下の条件を満たす場合に適用されます変更前対象機種から対象機種へ機種変更でご購入機種変更時に「auピタットプラン」または「auフラットプラン20／30」＋「2年契約（誰でも割）・2年契約（誰でも割ライト・自動更新なし）・スマイルハート割引」のいずれかにご加入機種変更の翌日までにau WALLET プリペイドカードをお申し込み
取扱店舗
auショップ、PiPitまたはその他au取扱店
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→機種変更手数料相当キャッシュバックキャンペーン