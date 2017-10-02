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Photograph_Ken Ogawa(will creative)¡¡Hair&Makeup_Miho Matsuda¡¡Styling_NINA(biswa.)¡¡Model_Mariya Nagao¡¡Composition_Asami Funayama