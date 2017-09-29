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STYLING 001 ¥Ç¥Ë¥à¤Î´Ö¤ËÄ¹¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¶´¤à
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STYLING 002 Ç»¿§¤É¤¦¤·¤ò¥¹¥«¡¼¥È¤Ç
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STYLING 003 ¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ½÷¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤ë
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STYLING 004 ¹ø´¬¤¤â¡ÖÆ±ÁÇºà¡×¤Ê¤é¿·Á¯
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STYLING 005 ±ü¹Ô¤¤¬½Ð¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Î½Å¤ÍÃå
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STYLING 006 È©¸«¤»¡Ü¿É¸ý¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ê¤Ï¤ª¤ê
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STYLING 007 ¥Ñ¥ó¥ÄON¥¹¥«¡¼¥È¤ò¥Ç¥Ë¥à¤É¤¦¤·¤Ç
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Photography_Daisuke Tsuchiyama¡ÊTRON¡Ë¡¡Styling_Kaori Higuch¡Êi KIND¡Ë¡¡Hair&Make-up_Mai Ozaw¡Êa mod¡Çs hair¡Ë¡¡Model_Anastasia¡¡¡¡Composition&Text_Tomoyuki Kaneyama