2017年9月、アメリカのフロリダ州に大型ハリケーン『イルマ』が上陸。その後は北に向かって通過し、隣接するジョージア州やサウスカロライナ州でも大規模な停電が発生するなど大きな被害をもたらしました。

ハリケーン接近の知らせを受けて、人々は少しでも安全な場所へと避難します。

ジョージア州の沿岸部に近いステーツボロ市に住むジェシカさんも、内陸部のアトランタ市へ避難しようとしていました。そして彼女は、愛犬のルナも一緒に連れていくつもりでした。

ジェシカさんはできるだけ早くアトランタへ向かいたかったのですが、1つ問題がありました。

彼女はこの日、どうしても大学の授業を受けなくてはならず、授業の後でルナを迎えに行くことになると渋滞に巻き込まれてしまう可能性があったのです。

そこで彼女はあるアイディアを思いつきます。それはルナを学校に連れていくことでした。

一か八かの賭けに出ることにしたジェシカさん。なんと、担当の教授にメールを書くことにしました。

ダメ元で教授にメールを送ったジェシカさん。するとすぐにケネディ教授から返信が!

なんと、教授の答えはイエス!ルナの可愛さが勝ちました!

