歌手の安室奈美恵さんが40歳の誕生日を迎えた2017年9月20日、来年で引退することを発表。デビュー25周年記念日にあたる、2018年9月16日がラストデイとなることが明らかになりました。

この予期せぬニュースに衝撃を受けたのは、コアなファンだけではありません。

ミリオンヒットを連発してきた安室さんの曲は誰もが知っているものばかりで、「安室さんの歌と一緒に人生を歩んできた」と感じる人は少なくないでしょう。そんな安室さんが引退することは、ほとんどの人にとって、とても感慨深いものがあるのではないでしょうか。

【コアなファンじゃない、でも安室ちゃんは好き】

36歳のわたしにとっての安室ちゃん(あえてこう呼ばせてください)は、平成という時代を象徴する圧倒的なミューズであると同時に、心の同志のような存在でもあります。

中高生の頃に安室ちゃんを聴き、歌い、踊りをマネしてきたという人は、特に女性には多いはず。

この25年間、安室ちゃんの曲をずーっと聴き続けてきたわけではないけれど、大好きな曲はスグに言えるし口ずさむことができる。

引退が発表された後の周囲の反応を見ると、そんな人が大多数ではないかと、わたしは思ったんです。

【20代から40代女性の「ベスト安室ソング」はこちら☆】

というわけで、今回お届けするのは、コアな安室ちゃんファンではない人たちに聞いた「安室奈美恵の好きな曲ベスト5」!

20代、30代、40代の女性3名に聞いた “心のベストソング” を見ると、年齢によって微妙な違いがあることがわかります。

20代篇:

1位 シングル『Baby Don’t Cry』2007年

2位 シングル『GIRL TALK』2004年

3位 アルバム『PLAY』2007年

4位 シングル『60s 70s 80s』シリーズの『NEW LOOK』2008年

5位 シングル『WANT ME, WANT ME』2005年

30代篇:

1位 シングル『Body Feels EXIT』1995年

2位 シングル『You’re my sunshine』1996年

3位 シングル『Mint』2016年

4位 シングル『GIRL TALK』2004年

5位 シングル『Chase the Chance』1995年 / シングル『WANT ME, WANT ME』2005年

番外:2008年に発売されたDOUBLEのアルバム「THE BEST COLLABORATIONS」の収録曲「BLACK DIAMOND」 (DOUBLE & 安室奈美恵)

40代篇:

1位 シングル『CAN YOU CELEBRATE?』1997年

2位 シングル『TRY ME 〜私を信じて〜』1995年

3位 シングル『a walk in the park』1996年

4位 シングル『Body Feels EXIT』1995年

5位 シングル『SWEET 19 BLUES』1996年

【40代「子育てしながら安室ちゃんを聴いてきた」】

協力してくれた20代女性は、アルバム『PLAY』が丸ごとぜ〜んぶ好きとのことで、今回紹介した中で唯一のアルバム作品となりました。

また40代女性は、早くに子供を産み子育てしながら安室ちゃんの曲を聴いてきたのだそうで、トップ5に選んだ曲はすべて親子そろって好き!とのこと。2世代に渡って安室ちゃんを愛してきたという家庭は、ほかにもたくさんあるような気がします。

【変化を怖れず進化を続ける安室ちゃんがまぶしい】

ちなみに、30代篇で回答しているのは、何を隠そう、このわたし。小室ファミリーの一員として爆発的なヒットを飛ばしてきた安室ちゃんも、本格的なダンス&ブラックミュージック路線へとシフトした安室ちゃんも、甲乙つけがたいほど好きなんですよね……。

こういった “振り幅の大きさ” も、安室ちゃんの大きな魅力なのではないかと思います。みなさんも周囲の友人や知人と、「自分的安室ちゃんベストソング」について語り合ってみると面白いかもしれませんよ♪

参照元:Namie Amuro Official Site

イラスト:稲葉翔子

執筆=田端あんじ (c)Pouch

