01.

結局、「相手が悪い」と

なるだけだから

02.

的を得ない助言を

もらうことになるから

03.

そもそも相手は

愚痴を聞きたくないから

04.

「悪い男」と印象づけてしまうから

05.

恋人と向き合う時間が減るから

06.

2人の関係を弱めてしまうから

Licensed material used with permission by Elite Daily