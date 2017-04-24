¡É¥«¥µ¥«¥µÈ©¡É¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×4Áª
ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢È©¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥«¥µ¥«¥µ¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈþÈ©¤È¤ÏÄø±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Î¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢¥«¥µ¥«¥µÈ©¤òËÉ¤°¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡É¥«¥µ¥«¥µÈ©¡É¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡
¥ô¥§¥ì¥À ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¡¼¥Á ¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¡¡4,104±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¡¼¥Á(Çò³ò)¥¨¥¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¿¢ÊªÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¤³¤ì¤é¤¬¡¢¥«¥é¥À¤Î½ä¤ê¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥¤¥×¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£ ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤äÏ·ÇÑÊª¤ÎÇÓÝõ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ë¥é¥¤¥È¤Î¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡É¥«¥µ¥«¥µÈ©¡É¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¢
¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¡¡¥¸¥å¥¤¡¼¥ë ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥¤¥·¥ó¥° ¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¡¡6,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥¤¥ëÀ®Ê¬¤ò½áÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ä¶Ç»Ì©¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤Ï¡¢È©¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ´¶¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ï¥ê´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È©¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¤ï¤º¤«¤ÊÎÏ¤Ç¡¢Ç»Ì©¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¥ª¥¤¥ë¤¬¤È¤í¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬È©¤ËÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤È¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥À¥Þ¥¹¥¯¥í¡¼¥º¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¥¨¥¥¹¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡É¥«¥µ¥«¥µÈ©¡É¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×£
¥í¡¼¥é ¥á¥ë¥·¥¨ ¥Û¥¤¥Ã¥×¥È¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥£¥°¡¡5,940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥ì¡¼¥×¥·¡¼¥É¥ª¥¤¥ë¤ä¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÀ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©¤ò´¥Áç¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥£¥°(¤¤¤Á¤¸¤¯)¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£ µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡¢È©¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é³«Êü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡É¥«¥µ¥«¥µÈ©¡É¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤
¥¢¥Ù¥ó¥Ì ¥È¥ê¥¯¥»¥é¥×¥é¥¹ ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¡3,456±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºÙË¦´Ö»é¼Á¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥»¥é¥ß¥É¡¢»éËÃ»À¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò»ý¤Ä3¤Ä¤Î¿¢ÊªÀºÙË¦´Ö»é¼ÁÎà»÷À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÙË¦´Ö»é¼Á¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ù¥ó¥Ì²¹Àô¿å¤È¥»¥ì¥¯¥Á¥ª¡¼¥º(ÊÝ¸îÀ®Ê¬)¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ê¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿ÉÒ´¶È©¤ò»É·ã¤«¤é¼é¤ê¡¢Íî¤Á¤Ä¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥µ¥«¥µ¤È¤·¤¿È©¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦´¥ÁçÀÉÒ´¶È©¤òÍî¤Á¤Ä¤«¤»¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´¥Áç¤·¤¿È©¤Ë¤Ê¤ê¡¢È©¤Ø¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¥«¥µ¥«¥µ¤¹¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤À¤«¤é¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©µ¤²¹¤¬´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤â°¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È©¤Î¤¯¤¹¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Îä¤¨¤Ê¤É¤â°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤¿È©¤ØÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÉ¤ë¤È¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¤Î»ØÀè¤«¤éÂÀ¤â¤â¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î²¼È¾¿È¤Ï¡¢Îä¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©É½ÌÌ¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤È¤·¤¿¡Ö¥»¥ë¥é¥¤¥È¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¤¬¤´¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤¹¤ß¤¬¤Á¤ÊÈ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢·ìÎ®¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤¹¤ë»þ¤Ë¤â¥Ñ¥Ã¤È¤Ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤Ê¤ªÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤¼¤Ò¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤â¤Á¤â¤ÁÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£