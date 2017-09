2017年4月28日(金) 今更ながら…😅 でもくるくるパナよりいい💗 最近は前髪しかくるくる使わないし… 娘ちゃんも大絶賛‼ #パナソニックドライヤー #ナノケア #速乾ドライヤー

A post shared by @les_lufeel on Apr 27, 2017 at 10:21pm PDT