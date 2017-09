01.

「もっと良い人がいるはず」

と、思わなくなる

02.

合コンへ行く気が失せる

03.

嫉妬心が消える

04.

「恋の駆け引き」ともお別れ

05.

躊躇せずに

子どもらしく振る舞える

06.

過去のアノ人を

完全に忘れられる

07.

「結婚式」ではなく

「結婚」が重要だと思える

08.

今まで嫌だったことにも

心を開けるようになる

09.

「自分は満たされている」

と、認識できる

10.

「愛している」と確信できる

Licensed material used with permission by Elite Daily