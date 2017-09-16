¥Ï¥ê¥ë¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤Ï±Ê±ó¤Ë¡ÖÄ¹Ã«ÉôÍê¤ß¡×¤Ê¤Î¤«
¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¡Ê£²¡Ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¡Ê£±¡Ë¡ÁGKÊÔ¡¢CBÊÔ¤òÆÉ¤à¡ä¡ä
¡üSBÊÔ
µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡á¼ò°æ¹¨¼ù¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢¼ò°æ¹âÆÁ¡¢Æ£½Õ¸÷µ±¡¢ÂÀÅÄ¹¨²ð¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢±óÆ£¹Ò¡¢ÊÆÁÒ¹±µ®¡¢Ã°±©Âçµ±¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï
¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¡á±§²ì¿ÀÍ§Ìï
¡¡²ò¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆâÅÄ¤À¡£2015Ç¯£³·î¡¢¤â¤È¤â¤È±¦É¨¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÆâÅÄ¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¸å¤ËÂç¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë±¦É¨¤Î¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½éÀï¤ÈÂè£²Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Å¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£½ý¤ò¿¼¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤ì¤«¤é£²Ç¯È¾¤¬·Ð²á¡£ÆâÅÄ¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£²Éô¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²óÉü¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆâÅÄ¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤Û¤ÉÄË¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¼éÈ÷ÅªMF¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿
¡¡¥¢¥®¡¼¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿2015Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹Í§¤È¼ò°æ¹â¤À¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤ÎÆâÅÄ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¼ò°æ¹â¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÁè¤¤¤Ï·ã²½¡£½¾Íè¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤¢¤Ã¤¿¼ò°æ¹¨¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÀÅÄ¡¢Æ£½Õ¡¢ÊÆÁÒ¡¢Ã°±©¤Ê¤É¤¬¡¢º¸±¦¤ÎSB¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆ£½Õ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥«¥Ð¡¼¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¯¡¢Ä¹Í§¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢£Õ- 23¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸ÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¥ª¸ÞÎØ¡Ê2016Ç¯£¸·î¡Ë¤Ç¡¢Âç¤¤¯É¾²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âè£²Àï¤Ç¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¡£Âè£³Àï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤ÎÈá°¥¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢°Ê¹ß¡¢¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¤³°ÁÈ¤Î£³¿Í¡£Ä¹Í§¤È£²¿Í¤Î¼ò°æ¤À¡£Í¥Àª¤Ê¤Î¤ÏÄ¹Í§¤È¼ò°æ¹¨¤À¤¬¡¢¼ò°æ¹â¤Ë¤Ï±¦¤âº¸¤â¤³¤Ê¤¹Â¿µ¡Ç½À¤¬¤¢¤ë¡£2017Ç¯£³·î¤Î¥¿¥¤Àï¤Ë¤Ï¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¡£23¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤Ë¤¯¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Í§¤ÎÂåÉ½»î¹ç½Ð¾ì¿ô¤Ï¸½ºß97¡£100¤ÎÂçÂæ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤À¡£¤½¤ì¤Ï½êÂ°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇÄã¸Â¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÈÂç¤¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³£±¡¢£²Ç¯¤Ï¹ËÅÏ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Àè¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¤Ï¡¢ÀõÌîÂóËá¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò¸Æ¤Ö½ÓÉÒ¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¤òµß¤¦²ÁÃÍ¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¸½ºß31ºÐ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¼÷Ì¿¤Ï±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î£¹¥«·î¡¢°ÂÂÙ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥®¡¼¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó°ÊÁ°¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤ò60ÂÐ40¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Ï40ÂÐ60¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö½Ä¤ËÂ®¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ëÁàºî¥ß¥¹¤Ï¼«¤º¤ÈÁý¤¨¤ë¡£
¡¡SB¤Î³èÌöÅÙ¤â»ÙÇÛÎ¨¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤Ï¿¿¤óÃæ¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÎ¾¥µ¥¤¥É¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿Ê¬¸ü¤¤¹¶¤á¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤À¡£
¡¡¥¢¥®¡¼¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢SB¤Î´ðËÜ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤¡£¹¶·â¤ËÍí¤ß¤Ë¤¯¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë±¦¤Î¼ò°æ¹¨¡£¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Àì¼éËÉ±Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¸Å½¤¯¸«¤¨¤ë¡£ÃæÈ×¤¬¹¤¯¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£SB¤¬³èÌö¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤³¤½¡¢¾®ÊÁ¤ÊÆüËÜ¿Í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡£
¡¡´üÂÔ¤·¤¿¤¤¿·ÀïÎÏ¤Ï¡¢¼Ö²°¿ÂÂÀÏº¤À¡££´-£²-£³-£±¤Î£³¤Îº¸¤Ï¡¢´¥µ®»Î¤Ë¤»¤è¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¤Ë¤»¤è¡¢±§º´Èþµ®»Ë¤Ë¤»¤è¡¢±¦Íø¤¤¬Â·¤¦¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢SB¤ËÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¹¶·â¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤»¤ëº¸Íø¤¤À¡£º¸¥µ¥¤¥É¤¬±¦Íø¤£²¿Í¤Ç¤Ï¡¢¹¶·â¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀõ¤¯¤Ê¤ë¡£º¸Íø¤¤Îº¸SB¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼Ö²°¤¬°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢½êÂ°¤ÎÀîºê£Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ï¥ê¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÃÙ¹¶·¿¡£¤Ê¤¤Êª¤Í¤À¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤À¤¬¡£
¡¡°ìÊý¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢ÆâÅÄ¤ÎÉüµ¢¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ü¼éÈ÷ÅªMFÊÔ
µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡áÄ¹Ã«ÉôÀ¿¡¢»³¸ý·Ö¡¢º£ÌîÂÙ¹¬¡¢ÀÄ»³ÉÒ¹°¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢Æ£ÅÄÄ¾Ç·¡¢ÇðÌÚÍÛ²ð¡¢±óÆ£¹Ò¡¢ÂçÅçÎ½ÂÀ¡¢±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¡¢¾®ÎÓÍ´´õ¡¢°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê¢¨¡Ë¡¢¼Æºê³Ù¡Ê¢¨¡Ë
¡Ê¢¨¤ÏÂ¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â½Ð¾ì¡Ë
¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¡á¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¡¢²ÃÆ£¹±Ê¿
¡¡2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë£×ÇÕ¡£¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë¤Ï£´-£²-£³-£±¤Î£²¤ò¡¢Ä¹Ã«Éô¤ò¼´¤Ë±óÆ£ÊÝ¿Î¡¢ÀÄ»³¡¢»³¸ý¤Î£´¿Í¤Ç²ó¤·¤¿¡£Â³¤¯¥¢¥®¡¼¥ì¤ÏÅö½é¡¢Ä¹Ã«Éô¤È±óÆ£¤ò³°¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£2018Ç¯£×ÇÕ¤ò34ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ëÄ¹Ã«Éô¤È38ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë±óÆ£¡£Î¾¼Ô¤Îµ¯ÍÑ¤òí´í°¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÀÄ´¤Ë¶þ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÇÕ½Ð¾ì¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¶¨²ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ê¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥®¡¼¥ì¤ÏÈà¤é£²¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢2018Ç¯£×ÇÕ¤ò35ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ëº£Ìî¤Þ¤Ç¤ò¤â¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Ê2015Ç¯£±·î¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£¼éÈ÷ÅªMF¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Î£³¿ÍÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½¢Ç¤¤·¤¿¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó£³¿Í¤Î¤¦¤Á±óÆ£¤òÁª¤Ð¤º¡¢º£Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½¢Ç¤£²»î¹çÌÜ¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¡Ê¿ÆÁ±»î¹ç¡Ë°Ê¹ß¡¢¾·½¸¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Éô¤À¤±¤ò»Ä¤·¡¢Èà¤ò¼´¤Ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¾ÇÅÀ¤Ï¡¢£´-£²-£³-£±¤Î£²¤ÇÈà¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÁê¼êÃµ¤·¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£¹ñÆâÁÈ¤À¤±¤ÇÀï¤Ã¤¿Åì¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á¤¬¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï»³¸ý·Ö¡£°Ê¹ß£·»î¹çÃæ£¶»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»³¸ý¤¬¸Î¾ã¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÇðÌÚ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç£´»î¹ç¡¢¸òÂå¤Ç£²»î¹ç½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬2016Ç¯10·î¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£GKÀ¾Àî¼þºî¡¢CB¿¹½Å¿¿¿ÍÆ±ÍÍ¡¢µÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½éÀïUAEÀï¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÀèÈ¯¤µ¤»¤¿ÂçÅçÎ½ÂÀ¤Îµ¯ÍÑË¡¤À¡£¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥¢¥®¡¼¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬PKÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¾º¥à¡¼¥ÉÃø¤·¤¤Áê¼ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬½éÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¼ã¼ê¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÈ´Å§¡£¤½¤³¤ÇÂçÅç¤¬PK¤ò¸¥¾å¤¹¤ëÈ¿Â§¤òÈÈ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¤µ¤Ã¤µ¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ë»ÏËö¡£ÂçÅç¤ÎÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×¤Ï·ë¶É¡¢¤³¤Î£±»î¹ç¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤µ¤¨²Ã¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¿Í¤Î¼ã¼ê¤Î¾Íè¤òÄÙ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ºÓÇÛ¥ß¥¹¡£°Ê¹ß¤ÎÍ½Áª¤ÎÀï¤¤¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤¿ºÓÇÛ¥ß¥¹¡£µêÃÆ¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤ºÓÇÛ¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼º¤¦¡£´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ËÂç¤¤Ê¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Ã«Éô¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ë¶É¡¢»³¸ý¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»³¸ý¡¦Ä¹Ã«Éô¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£ÅÙ¤ÏUAE¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¡Ê2017Ç¯£³·î23Æü¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢´Î¿´¤ÎÄ¹Ã«Éô¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î»î¹ç¤ÇÉé½ý¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¿´Áª¼êÉÔºß¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿º£Ìî¤À¤Ã¤¿¡££²?£°¤Ï¡¢º£Ìî¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¾¡Íø¤È¸À¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¹Ã«Éô¤¬Éüµ¢¤¹¤ì¤Ðº£Ìî¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯Îð¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢£²¿Í¤òÆ±»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2017Ç¯£¸·î31Æü¡£¾¡¤Æ¤ÐËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥óÄ¹Ã«Éô¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡££´-£²-£³-£±¤«¤é£´-£³-£³¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿ÉÛ¿Ø¤Î¥¢¥ó¥«¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÄ¹Ã«Éô¤Ï¡¢Âç¾æÉ×¤«¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£2018Ç¯¤ÎËÜÈÖ¤Þ¤ÇÈà¤Ï»ý¤Ä¤Î¤«¤È¡¢¸«¤ëÂ¦¤òÉÔ°Â¤Ø´Ù¤ì¤¿¡£
¡¡Í½ÁªºÇ¸å¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡Ê¥¢¥¦¥§¡¼Àï¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ã«Éô¤ËÂå¤ï¤ê¡¢»³¸ý·Ö¤¬¥¢¥ó¥«¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£¤À¤¬»³¸ý¤Ï¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤òÊä½õ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÁà½ÄÛå¤ò£±¿Í¤ÇÁàºî¤¹¤ë´ï¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹Ã«ÉôÉÔºß¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ã²¤¤¤¿¡£¤ï¤º¤«£µÆüÁ°¡¢µ»½ÑÅª¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ¤â´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¸«¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ï¡¢°ìÅ¾¡¢Íê¤â¤·¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¹Ã«ÉôÍê¤ß¤Î¸½¼Â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Ê¬´ôÅÀ¤Ï2015Ç¯¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÍê¤Ã¤¿Î®¤ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´-£³-£³¤Ê¤Î¤«£´-£²-£³-£±¤Ê¤Î¤«¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Ä¹Ã«Éô¤ËÂå¤ï¤ëÁª¼ê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Ãµ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£Ã«¸ý¡¢ÅÄ¸ýÂÙ»Î¡£¤µ¤é¤ËÆâÅÄ¤ò¤³¤³¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡£¼éÈ÷ÅªMF¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥½¡£¤³¤³¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢£¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½µ»ö°ìÍ÷¡ä¡ä