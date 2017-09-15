au直営店、iPhone 8/ 3万1080円〜、8 Plus/ 4万2840円〜。※毎月割適用後価格
携帯各社がアップルの新スマートフォン「iPhone 8 / Plus」および「Apple Watch Series 3」の予約受付を9月15日16時1分に開始するのは既報の通りですが、auが直営店での販売価格を発表しました。価格はいずれも税込み。
iPhone 8 / Plus、ドコモ・au・ソフトバンクが9月15日16時1分に予約開始 発売は9月22日
iPhone 8 256GB版の価格は10万9680円で、割引「毎月割」適用後の価格は4万9320円。64GB版は9万1440円で、毎月割適用後の価格は3万1080円。
iPhone 8 Plus 256GB版が12万1680円で、毎月割適用後の価格は6万1320円。64GB版の価格は10万3200円で、毎月割適用後の価格は4万2840円となっています。
なお、KDDIは現在発表会を開催中。
au、iPhone 8に格安プラン。月1980円〜の「ピタットプラン」など9月22日提供開始
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iPhone 8 Plus 256GB版が12万1680円で、毎月割適用後の価格は6万1320円。64GB版の価格は10万3200円で、毎月割適用後の価格は4万2840円となっています。
なお、KDDIは現在発表会を開催中。
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