Appleが現地時間の2017年9月12日に開催した Apple Special Event では、 iPhone Xの顔認証機能「Face ID」の実演デモの際にうまく認証が行われず、通常のパスコード入力画面に切り替わるというハプニングが起きました。この出来事の直後にAppleの株価が急落するほどのインパクトをもたらした一件でしたが、Appleはこの件について「実は仕様どおりの動作だった」と見解を発表しています。Apple says Face ID didn’t actually fail during its iPhone X event | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2017/09/apple-says-face-id-didnt-actually-fail-during-its-iphone-x-event/Apple explains what exactly happened when Face ID ‘failed’ during iPhone X demo | 9to5Machttps://9to5mac.com/2017/09/13/face-id-demo-fail-details/Apple Special Eventでは、ソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長のクレイグ・フェデリギ氏が実機を使ってFace IDの動作を実演する場面があったのですが、なんとその際にステージ上で認証に失敗するという一幕が。「オホホゥ」という軽い戸惑いを見せながらすかさずバックアップ機に乗り換えてデモをこなしている様子が以下のムービーに収められています。IPHONE X FACE ID FAIL - Apple September Event 2017 Fail - Iphone X Face ID Didn't work - YouTube壇上でiPhone Xを手にデモを行うフェデリギ氏。まず顔を画面に向けることでFace IDでアンロックしようとしましたが、なんとなく失敗したムードが漂います。その後、もう一度画面をロックして再トライした時……やはりロックは解除されず、6ケタのパスコード入力画面に切り替わりました。フェデリギ氏はすかさずテーブルに用意されていたバックアップ機に乗り換え、無事にFace IDが動作する様子を見せることに成功しています。周到に用意されるはずのAppleのイベントで思わぬ失態となってしまったわけですが、Appleはこの理由について、「Face IDが認証に2回失敗した際に起こる動作であり、仕様どおりだ」という見解を発表しています。アメリカのYahoo!に対して発表した声明の中でAppleの代理人は「「デモの直前にステージ上のスタッフがiPhone Xを扱ったときに、Face IDが彼らの顔を認識しようとしたことに気付きませんでした。数度の認証失敗の後、端末はパスコードの入力を求めるという、仕様どおりの動作を行いました」と回答したとのこと。つまり、あらかじめフェデリギ氏の顔が登録された端末が用意されていたのですが、ステージの袖で準備を行っている時に端末を手に取ったスタッフが画面をのぞき込んだところ、Face IDが認識する動作を実行。しかし相手がフェデリギ氏ではなかったために認識が成功せず、規定の失敗回数に達していたときに、フェデリギ氏がステージ上でデモを行ったため、運悪くパスコード入力画面に遷移してしまった、というのがAppleの見解というわけです。事実、iPhone Xの動作仕様ではFace IDの認証が2回失敗するとパスコード入力画面に遷移するように定められているとのこと。大方の見かたどおり「失敗だった」と取るのか、逆に「仕様どおりきちんと動作した」と受け取るのかは個人によって意見の分かれるところになりそうですが、Appleが大事な発表会でちょっとした醜態を見せてしまったのは紛れもない事実である、ということだけは確実なようです。◆おまけ人の顔を読み取って認証するFace IDということで、人々の中には「自分の顔の情報が盗み取られるのではないか」とプライバシーを危惧する声もあがっている模様。中国のオンラインショッピングサイト「淘宝」(タオバオ)では、まるで目出し帽のような顔情報防護マスクが売りに出されています。Chinese vendors sell masks as ‘iPhone X security tool’ against Face ID - The Vergehttps://www.theverge.com/tldr/2017/9/14/16307226/iphone-x-taobao-faceid-help-me-cover-my-face-masksまた、「サングラスをしていてもFace IDは認識できる?」という問いに対して、フェデリギ氏は「ほとんどの場合はOK、でも完全ではない」と回答しているとのこと。Face IDは赤外線の小さな点「ドット」を顔に照射して表面の形状を立体的に読み取っているのですが、赤外線を透過しないサングラスの場合はこの動作に悪影響が及ぶ模様。また、Face IDの動作の際には視線を端末に向けることが必要であること、そしてFace IDを使いたくない場合は、端末の左右にあるボタンを同時押しすることでオフにできることを明かしています。Wondering if iPhone X's Face ID will work with sunglasses? You might not like the answer.http://mashable.com/2017/09/14/apple- iPhoneX -faceid-security-sunglasses/