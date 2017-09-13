一番乗りはドコモ。iPhone 8/8 Plus＆Apple Watch Series 3の取り扱いを発表
ギズモード・ジャパンより転載：ドコモ、予想以上に早かった！
新しいiPhoneなどの発表を受け、国内キャリアにも早速動きがありました。一番乗りでリリースを出したのはNTTドコモ。「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」、そして「Apple Watch Series 3（GPS + Cellularモデル）」の販売を行なうことを発表しました。
Appleの発表と同じく、2017年9月15日（金）午後4時1分から予約開始で、発売日は2017年9月22日（金曜）となります。
「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」の予約受付はiPhoneを取り扱うドコモ販売店とドコモホームページにて、「Apple Watch Series 3 （GPS + Cellularモデル）」についてはApple Watchを取り扱うドコモ販売店とドコモホームページで行なうとのこと。
iPhone 8はドコモで！と考えている皆さんは、予約日スタンバイをお忘れなく。
Image: Apple
Source: NTTドコモ