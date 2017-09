現地時間9月12日のAppleによるスペシャルイベントでの発表前に、早くもiPhone X(iPhone8)購入のためにApple Store前に並び始める猛者が現れました。

現地時間9月12日(日本時間で13日午前2時)開催のスペシャルイベントでの発表も待たずに、iPhone X(iPhone8)をいち早く手に入れるべく、オーストラリア・シドニーのApple Store前に椅子とともに並び始めた男性の姿が確認されています。



Two days ahead of the actual announcement itself, the first person has made camp outside the Sydney Apple Store for #iPhone8 pic.twitter.com/7R6TLYrtja

— Luke Hopewell ⚡️ (@lukehopewell) 2017年9月11日