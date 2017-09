2017年9月7日、ファッション通販サイトZOZOTOWNにニューショップ「Rendez-Vous(ランデヴー)」がオープン。幅広い世代に愛されるキャラクターグッズを中心に、大人の遊び心を刺激するアイテムが多数そろっているんです。

注目したいのは、「ディズニー ライフスタイル コレクション」というコーナー。テーマはずばり「大人のディズニー」で、大人っぽくオシャレにディズニーキャラクターの魅力がつまったアイテムが、たくさんラインナップされているのです〜☆

【福袋やZOZO限定商品がお目見え】

ディズニーのほかには、ピクサー、マーベル、そしてスターウォーズのアイテムも展開。9月14日までは今挙げた4つをテーマにした福袋が限定販売されておりまして、文具やタオル、食器など、合計13種類が用意されています(無くなり次第終了)。

ほかにも「OUTDOOR PRODUCTS ミッキーマウス柄 バックパック」(税込み8424円)などここでしか手に入らない商品がたくさんあるので、逃してしまわないよう、お時間のある方はさっそくチェックしてみるといいかもしれません。

【AT-AT卓上マルチスタンドが復刻☆】

注目は、2016年12月の発売後すぐに完売してしまったという、スターウォーズ「AT-AT卓上マルチスタンド」の復刻販売です。高さ約27cm、1/72スケールで、価格は9720円(税込)。スタンドの中にはペンやネーム印などを収納しておけるらしく、抜群の存在感を放っています。スターウォーズファンなら絶対にチェックしとかないと☆

頸部と脚部の可動域も広く、付属のスノースピーダー(USBケーブル収納用)を使えば『エピソード5/帝国の逆襲』に出てくる転倒シーンをも再現できちゃうそうですよぉ!

【お値打ち価格のものもたくさんあるよ〜】

約1000種類を超えるアイテムがすらりと並んでいるので、じっくりたっぷり、商品を吟味してみてください。リーズナブルなものもたくさんあるので、これぞというアイテムが見つかったら、自分へのご褒美にゲットしちゃいましょ♪

