〔地震〕秋田県大仙市で震度5強、津波の心配なし(9/8)
気象庁によると、8日22:23頃、秋田県内陸南部を震源とするM5.3の地震があり、秋田県大仙市で震度5強の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：9月8日22:23頃
・震源地 ：秋田県内陸南部(北緯39.5度、東経140.4度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5強】
・秋田県 ：大仙市神宮寺＊
【震度4】
・秋田県 ：大仙市刈和野＊、大仙市北長野＊、大仙市南外＊、大仙市大曲花園町＊、大仙市高梨＊、仙北市西木町上桧木内＊
【震度3】
・秋田県 ：五城目町西磯ノ目、三種町鵜川＊、秋田市雄和女米木、秋田市河辺和田＊、秋田市雄和妙法＊、由利本荘市石脇、由利本荘市岩城内道川＊、由利本荘市岩谷町＊、由利本荘市前郷＊、北秋田市阿仁銀山＊、横手市雄物川町今宿、横手市平鹿町浅舞＊、横手市大森町＊、横手市大雄＊、湯沢市沖鶴、湯沢市川連町＊、湯沢市佐竹町＊、羽後町西馬音内＊、秋田美郷町六郷東根、秋田美郷町土崎＊、大仙市協和境唐松岳＊、大仙市協和境野田＊、大仙市太田町太田＊、仙北市角館町東勝楽丁、仙北市角館町小勝田＊、仙北市西木町上荒井＊
・岩手県 ：矢巾町南矢幅＊、花巻市東和町＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：9月8日22:23頃
・震源地 ：秋田県内陸南部(北緯39.5度、東経140.4度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M5.3(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5強】
・秋田県 ：大仙市神宮寺＊
【震度4】
・秋田県 ：大仙市刈和野＊、大仙市北長野＊、大仙市南外＊、大仙市大曲花園町＊、大仙市高梨＊、仙北市西木町上桧木内＊
【震度3】
・秋田県 ：五城目町西磯ノ目、三種町鵜川＊、秋田市雄和女米木、秋田市河辺和田＊、秋田市雄和妙法＊、由利本荘市石脇、由利本荘市岩城内道川＊、由利本荘市岩谷町＊、由利本荘市前郷＊、北秋田市阿仁銀山＊、横手市雄物川町今宿、横手市平鹿町浅舞＊、横手市大森町＊、横手市大雄＊、湯沢市沖鶴、湯沢市川連町＊、湯沢市佐竹町＊、羽後町西馬音内＊、秋田美郷町六郷東根、秋田美郷町土崎＊、大仙市協和境唐松岳＊、大仙市協和境野田＊、大仙市太田町太田＊、仙北市角館町東勝楽丁、仙北市角館町小勝田＊、仙北市西木町上荒井＊
・岩手県 ：矢巾町南矢幅＊、花巻市東和町＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。