テレビ朝日系大型音楽特番『 ミュージックステーション ウルトラFES 2017』(18日12:00〜)に、 エレファントカシマシ YOSHIKI の4組が出演することが8日、発表された。これで、全55組の出演アーティストが発表。番組初のオーディション企画で優勝した徳島出身のPOLUも登場する。今年のテーマは「ウルトラなFES」で、日本各地の人にインタビューを実施した「元気が出るウルトラソングランキングベスト100」を発表するほか、スペシャルゲストやコラボ企画も予定されており、歌唱楽曲は後日発表される。○これまでの『ミュージックステーション ウルトラFES 2017』出演発表アーティスト●第2弾発表ウルフルズ、AKB48、HKT48、EXILE THE SECOND、SKE48、NMB48、大黒摩季、岡崎体育、岡本真夜、きゃりーぱみゅぱみゅ、欅坂46、ゴールデンボンバー、THE YELLOW MONKEY、GENERATIONS、SHISHAMO、湘南乃風、高橋優、DEAN FUJIOKA、どうぶつビスケッツ+かばん×PPP、西野カナ、乃木坂46、NOKKO、葉加瀬太郎、Perfume、星野源、ポルノグラフィティ、槇原敬之、三浦大知×SOIL & "PIMP" SESSIONS、水谷千重子、観月ありさ、Little Glee Monster、ゆず●第1弾発表嵐、A.B.C-Z、亀と山P、関ジャニ∞、Kis-My- Ft2、CHEMISTRY、ジャニーズWEST、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、高橋洋子、タッキー&翼、TOKIO、NEWS、BEGIN、V6、Hey! Say! JUMP、三浦祐太郎、モーニング娘。'17、ももいろクローバーZ、WANIMA