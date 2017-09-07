¡Ú¾×·â»ö·ï¤Î³Ë¿´¡Û¡Ö½ý¤¬Éé¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÏªÅ¹ÇúÈ¯¤Ç½¤Íå¾ì¤È²½¤·¤¿¸½¾ì¡¡Èï³²¼Ô¤¬ÅÇÏª¤·¤¿Ê¡ÃÎ»³²Ö²ÐÂç²ñ»ö¸Î¤Î¶ìÇº
¡¡µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤ÇÊ¿À®£²£µÇ¯£¸·î¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÏªÅ¹¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢£³¿Í¤¬»àË´¡¢ÏªÅ¹¼ç¤ò´Þ¤à£µ£µ¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢º£Ç¯£¸·î£±£µÆü¤Ç£´Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø°¸¤Æ¤¿ºÊ¤ÎÁö¤ê½ñ¤¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö»ö¸Î¤òÉ÷²½¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢¤ä¤±¤É¤Îº¯¤¬º£¤â»Ä¤ë»Ò¶¡¤Î¾Íè¤ò¡Ö½ý¤¬Éé¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È°Æ¤º¤ë¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊä½þ¸ò¾Ä¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê·¬Â¼Âç¡¢ÆîÎ¤ºé¡Ë
¡Ö¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê£²Ç¯Á°¤Î¡Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÎºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÊóÆ»¤ÎÊý¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡£µþÅÔ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢À¹ËÜ±ÑÌ÷¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡¢¤³¤¦Áö¤ê½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£²£µÇ¯£¸·î£±£µÆü¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¸«Êª¤Î¤¿¤áµþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤ÎÍ³ÎÉÀî²ÏÀîÉß¤Ë¤¤¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿ºÊ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Èï³²¤ËÁø¤¤¡¢ÊÌ¤ÎÉÂ¼¼¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¡Ê£±£µ¡Ë¤È¼¡ÃË¡Ê£±£°¡Ë¤Ë°¸¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡û¡û¤¯¤ó¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¡¢¢¤¢¤¤Á¤ã¤ó¡Ê¼¡ÃË¡Ë¤Î¤³¤È¡¡¤¿¤¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¡¤Ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡û¡û¤¯¤ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ä¥±¥É¤·¤¿¤è¤Í¡¡¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¡¤´¤á¤ó¤Í¡×
¡¡¡Ö¡û¡û¤¯¤ó¡¢¢¤¢¤¤Á¤ã¤ó¡¡¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡¤¤Î¤¦¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤³¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¤Í¡Ä¡¡¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¡¡¤«¤Ê¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡À¹ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³¿Í¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¡¢½Ð²Ð¸µ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥éÅ¹¤Î²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÇúÈ¯²»¤ÎÄ¾¸å¡¢Ä¹ÃË¤Ï¼¡ÃË¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤ÆÇ®É÷¤Î½â¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼¡ÃË¤òÀî¤ËÆ¨¤¬¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼¡ÃË¤Ï´é¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤ä¤±¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Ï½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¸½¾ì²ÏÀîÉß¤ÏÆ¨¤²ÏÇ¤¦¸«ÊªµÒ¤Çº®Íð¤·¡¢ºÊ¤Ï°ì»þ¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤ÈÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ë¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÉÂ¼¼¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é¡¢£²¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¤Î¼¨ÃÌ¡¢·×£µ£±¿Í¤Ë
¡¡²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÏªÅ¹ÇúÈ¯»ö¸Î¤Ï¡¢ÏªÅ¹¼ç¤ÎÃË¡Ê£´£²¡Ë¡á¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ýºá¤Ç¶Øîþ£µÇ¯¤¬³ÎÄê¡á¤¬Í³ÎÉÀî²ÏÀîÉß¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥éÅ¹¤ò±Ä¶ÈÃæ¡¢È¯ÅÅµ¡¤ËµëÌý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·È¹Ô´Ì¤«¤éÊ®½Ð¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤Î²Ð¤Ë°ú²Ð¡¢ÇúÇ³¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ê¡ÃÎ»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÏªÅ¹¼ç¤¬ÉþÌòÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡ÖË¡Åª¤Ê»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬Æ»µÁÅª¡¦¼Ò²ñÅªÎ©¾ì¤Ç¤ÎµßºÑ¡×¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤ò´Þ¤àÈï³²¼Ô¤È¤Î¼¨ÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£¼£ÎÅÈñ¤äµÙ¶ÈÊä½þ¤Ê¤É¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤«¤é£´Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¼Â¹Ô°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤Ç¿·¤¿¤Ë£±£±¿Í¡ÊÃËÀ£¶¿Í¡¢½÷À£µ¿Í¡Ë¤È¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼¨ÃÌÀ®Î©¤ÏÂÐ¾Ý¤Î£µ£·¿Í¤Î¤¦¤Á£µ£±¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ë£¶¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¾É¾õ¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¾É¾õ¸ÇÄê¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Éé½ý¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¸å°ä¾É¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
»Ò¶¡¤Ë»Ä¤ë¤ä¤±¤Éº¯
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½ý¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢Á°¸þ¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡×
¡¡Ê¡ÃÎ»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢»°ÌÚ·¼¾´¡Ê¤è¤·¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê£µ£²¡Ë¤ÈºÊ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢¤½¤Î½ýº¯¤¬º£¤â»Ä¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Íè¤òµ¤¸¯¤¦¡£ºÊ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö»ö·ï¤òÉ÷²½¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÄ¹ÃË¡Ê£±£µ¡Ë¡¢ÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¡Ê£±£²¡Ë¤Î²ÈÂ²£´¿Í¤¬¸½¾ì²ÏÀîÉß¤Ë¤¤¤¿¡£ÊÂ¤ó¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸åÊý¤«¤é¡Ö¥×¥·¥å¡¼¡×¤È²»¤¬¤·¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿ºÝ¤ËÌ¸¾õ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄ¾¸å¤ËÇúÈ¯¡£ºÊ¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¼¡½÷¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤ÏÇúÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£´¿Í¤ÇºÇ¤âÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ÏÁ´¿È¤ò¤ä¤±¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¼¼¤Ø¡£À¸Ì¿¤Î´íµ¡¤òÃ¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë£´Æü´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î´Ö¤ÏÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê·¼¾´¤µ¤ó¡Ë¡£°ìÊý¡¢Ä¹ÃË¤âÎ¾¼êÂ¤ä´é¤ËÂç¤ä¤±¤É¤òÉé¤¦½Å½ý¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÆþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤ÎÂà±¡¸å¡¢²ÈÂ²£µ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¡£¾¯¤·¤º¤ÄÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢»ö¸Î¤«¤é£´Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂÎ¤È¿´¤ÎÎ¾Êý¤ËÂç¤¤Ê½ýÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤±¤É¤Î¤Ò¤É¤¤Éô°Ì¤Ë¤Ï½ýÀ×¤ò±£¤¹¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¡¢¼þ°Ï¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤½¤³¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡£ºÊ¤Ï´é¤òÉú¤»¡¢¡ÖÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¡¢¾ï¤Ë»×¤¦¡×¡£
Èï³²¼ÔµßºÑ¡¢¶á¤Å¤¯¡Ö¶èÀÚ¤ê¡×
¡¡Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÂ¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ºÊ¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»Ò¶¡¤Î¾Íè¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¶¡¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¶¯¤¯°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¡Ê½ý¡Ë¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ò¼¡¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢ºÊ¤È£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿À¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµã¤¿²Æþ¤ê¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ö¸Î¤«¤éÌó£³¥«·î¸å¤Ë¡ÖÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡×¡Ê¸½¡¦Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë»ö¸Î¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö»ö¸Î¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç²ÐºÒÍ½ËÉ¾òÎã¤Î³È½¼¤òÁÊ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£