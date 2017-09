お手軽に食べられて、多くの人から愛されるツナ缶。

サンドイッチ、おにぎり、煮物にも使えます。

※写真はイメージ

とても便利なのに、「ツナなんか使うな!」というようなことをいわれたら、驚いてしまいますよね。

しかも、車道でそんな主張をされたら、いっそう困惑してしまいます。

車に乗っていた、tech fleece tormund(@the_blueprint)さん。

前にいる車に、ヘンなステッカーが貼ってあることに気付きました。

出典:@the_blueprint

「TUNA SHAMED」って書いてある…。え、何で?

混乱するのも、無理もありません。

「TUNA SHAMED」の意味は、次の通り。

前の車の持ち主が、なぜこんなステッカーを貼ったのか…「缶詰はズボラってことか」「加工品は体に悪いと考えてるのかな」「材料のマグロを保護したいのかも」と、しばらく理由を考えてしまいそうです。

tech fleece tormundさんも2分ほど考え、ようやく気付きます。

「ツナじゃない、最初の『T』だと思っていたものは、十字架マークじゃないか!」

really just spent two minutes like "why would you shame someone with tuna?" pic.twitter.com/jACWpwJBET