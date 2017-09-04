È©¿§¤òÂù¤é¤»¤Ê¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¡É¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤Î¥ê¥Ã¥×¤è¤ê¤â¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¿§Ì£¤Î¥ê¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤¬È©¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤¯¤¹¤ß¿§¥ê¥Ã¥×¡©
➡¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¤¯¤¹¤ß´¶¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤Î¤³¤È
à¤¯¤¹¤ß¿§á¤È¤Ï¡¢ÀÖ¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ÉÁ¯¤ä¤«¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¸¶¿§¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Ê¤É¤Î¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤òº®¤¼¤Æ¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ë¤¯¤¹¤Þ¤»¤¿¿§¤Î¤³¤È¡£¤½¤Îà¤¯¤¹¤ß´¶á¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤ò¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¿§¤Ï²«¤ß¤¬¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¿§Çò¤Ç¤âÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È²¿¤«¤·¤é¿§¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥Ô¥å¥¢¥«¥é¡¼¤è¤êà¤¯¤¹¤ß¿§¥ê¥Ã¥×á¤ÎÊý¤¬È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¤¤¤¤ÈºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öà¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×á¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£°ìµ¤¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´é¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤·¡¢¾¯¤·ÄÀ¤ó¤À¿§¤À¤«¤éÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÈ©¿§¤Ë¹ç¤Ã¤¿à¤¯¤¹¤ß¿§á¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆ©ÌÀ´¶¤¬½Ð¤Æ¥¥ì¥¤¤ÊÈ©¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤È°ìÀÐÆóÄ»¡£¤¿¤À¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤¬¡Ø¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤éÈ©¤Þ¤Ç¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¤òÌµ»ë¤·¤Æ¿§¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸¶°ø¡£ÆüËÜ½÷À¤ÎÈ©¿§¤ò¤è¤¯¤ë¤È¡¢ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿È©¿§¤ä²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿È©¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤ßÈ©¤Î¿Í¤ÏÀÄ¤ß·Ï¤Î¿§¤Î¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤ò¡¢²«¤ßÈ©¤Î¿Í¤Ï²«¤ß·Ï¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¼«Ê¬¤ÎÈ©¤¬ÀÄ¤ß¤«²«¤ß¤«¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Ê¬¤±¤ë¡©
¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤êÊ¬¤±¤ë¤È¡¢¿§ÇòÈ©¤Î¿Í¤ÏÂçÄñÀÄ¤ßÈ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¿§¤äÆü¾Æ¤±¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤ÊÈ©¿§¤Î¿Í¤Ï²«¤ßÈ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÂ¤¦¿Í¤ÏÀÄ¤ß·Ï¤È²«¤ß·Ï¤Î¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢È©¿§¤¬¤µ¤¨¤ëÊý¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡×¡ÊºûËÜ¤µ¤ó¡Ë
¥ê¥Ã¥×¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡£½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤Ë¤â¿·¿§¤Ë¤â¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Îà¤¯¤¹¤ß¿§¥ê¥Ã¥×á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
A ¥Ý¡¼¥ë ¡õ ¥¸¥ç¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ £Î 306 ¡ï3,000¡Ê¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡Ë
B ¥¤¥×¥µ ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯C01 ¡ï3,200
C ¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ ¥±¥¤¥È ¥«¥é¡¼¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ë¡¼¥¸¥å RD-3 ¡ï1,200¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
D ¥²¥é¥ó ¥¥¹¥¥¹ ¥Þ¥Ã¥È M306 ¡ï4,300
E ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥ë¡¼¥¸¥å ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë481 ¡ï4,200
F »ñÀ¸Æ²¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥ì¡¼¥Ö¥ë 9 ¡ï6,000
G ¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ £Á£Ñ £Í£× ¥ë¡¼¥¸¥å ¥°¥í¥¦ RD457 ¡ï3,500¡Ê8·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë
¡È¤¯¤¹¤ß¿§¥ê¥Ã¥×¡É¤Ê¤éÂ¨¤ª¤·¤ã¤ì´é¤Ë¡£
È©¿§¤â¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¥À¥ó¥¼¥ó¤ªÆÀ¡ª
Á¯¤ä¤«¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ï¿§¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿°¤À¤±¤¬Éâ¤¯¡¢È©¤Î¥¢¥é¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤Ê¤éÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÀÄ¤ßÈ©¤Ê¤éÀÄ¤ß·Ï¡¢²«¤ßÈ©¤Ê¤é²«¤ß·Ï¤È¡¢»÷¹ç¤¦¥È¡¼¥ó¤ò¤¤Á¤ó¤È¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤Ä¤±¤ë¤È¡¢È©¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤µ¤¨¤Æ¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹¤Î¥¥ì¥¤¤ÊÈ©¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¸½¾Ý¤¬¡ª¡¡µÕ¤Ë¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤Ç¤âÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¿°¤âÈ©¿§¤â¤¯¤¹¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ïº£Ç¯¤Î¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¥Ö¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¡£
¥·¥ã¥Í¥ë ¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥ê¥å¡¼¥ë ¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È 63¡¡¡ï4,200¡Ê8·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë
¡ØÈþÅª¡Ù9·î¹æ·ÇºÜ
»£±Æ¡¿YUJI TAKEUCH¡ÊI BALLPARK¡¿¿ÍÊª¡Ë¡¢¶âÌî·½²ð¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¡¼¥¯¡¿ºûËÜ¶³Ê¿¡Êilumini.¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¾®ÀîÌ¤µ×¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿ÈæÎ±Àî Þâ¡¢»³ËÜÉñ¹á¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÁýÅÄ·ÃÈþ¡¡¹½À®¡¿ÃæÈø¤Î¤¾¤ß
Ã¯¤Ë¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡È¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¡É¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥ê¥Ã¥×¡©
➡¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¤¯¤¹¤ß´¶¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤Î¤³¤È
à¤¯¤¹¤ß¿§á¤È¤Ï¡¢ÀÖ¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ÉÁ¯¤ä¤«¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¸¶¿§¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Ê¤É¤Î¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤òº®¤¼¤Æ¡¢¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ë¤¯¤¹¤Þ¤»¤¿¿§¤Î¤³¤È¡£¤½¤Îà¤¯¤¹¤ß´¶á¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤ò¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¿§¤Ï²«¤ß¤¬¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¿§Çò¤Ç¤âÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È²¿¤«¤·¤é¿§¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥Ô¥å¥¢¥«¥é¡¼¤è¤êà¤¯¤¹¤ß¿§¥ê¥Ã¥×á¤ÎÊý¤¬È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¤¤¤¤ÈºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤H&MºûËÜ¶³Ê¿¤µ¤ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡È¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¡É
¡Öà¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×á¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£°ìµ¤¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´é¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤·¡¢¾¯¤·ÄÀ¤ó¤À¿§¤À¤«¤éÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÈ©¿§¤Ë¹ç¤Ã¤¿à¤¯¤¹¤ß¿§á¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆ©ÌÀ´¶¤¬½Ð¤Æ¥¥ì¥¤¤ÊÈ©¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤È°ìÀÐÆóÄ»¡£¤¿¤À¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤¬¡Ø¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤éÈ©¤Þ¤Ç¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¤òÌµ»ë¤·¤Æ¿§¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸¶°ø¡£ÆüËÜ½÷À¤ÎÈ©¿§¤ò¤è¤¯¤ë¤È¡¢ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿È©¿§¤ä²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿È©¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤ßÈ©¤Î¿Í¤ÏÀÄ¤ß·Ï¤Î¿§¤Î¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤ò¡¢²«¤ßÈ©¤Î¿Í¤Ï²«¤ß·Ï¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡×
ÀÄ¤ßÈ©¡¦²«¤ßÈ©¤Î¸«Ê¬¤±Êý
¼«Ê¬¤ÎÈ©¤¬ÀÄ¤ß¤«²«¤ß¤«¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Ê¬¤±¤ë¡©
¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤êÊ¬¤±¤ë¤È¡¢¿§ÇòÈ©¤Î¿Í¤ÏÂçÄñÀÄ¤ßÈ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÈ©¿§¤äÆü¾Æ¤±¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤ÊÈ©¿§¤Î¿Í¤Ï²«¤ßÈ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÂ¤¦¿Í¤ÏÀÄ¤ß·Ï¤È²«¤ß·Ï¤Î¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢È©¿§¤¬¤µ¤¨¤ëÊý¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡×¡ÊºûËÜ¤µ¤ó¡Ë
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¥ê¥Ã¥×¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡£½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤Ë¤â¿·¿§¤Ë¤â¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Îà¤¯¤¹¤ß¿§¥ê¥Ã¥×á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
A ¥Ý¡¼¥ë ¡õ ¥¸¥ç¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ £Î 306 ¡ï3,000¡Ê¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡Ë
B ¥¤¥×¥µ ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯C01 ¡ï3,200
C ¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ ¥±¥¤¥È ¥«¥é¡¼¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ë¡¼¥¸¥å RD-3 ¡ï1,200¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
D ¥²¥é¥ó ¥¥¹¥¥¹ ¥Þ¥Ã¥È M306 ¡ï4,300
E ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥ë¡¼¥¸¥å ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë481 ¡ï4,200
F »ñÀ¸Æ²¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¯¥ì¡¦¥É¡¦¥Ý¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ ¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥ì¡¼¥Ö¥ë 9 ¡ï6,000
G ¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ £Á£Ñ £Í£× ¥ë¡¼¥¸¥å ¥°¥í¥¦ RD457 ¡ï3,500¡Ê8·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë
Á¯¤ä¤«¿§¤«¤é¤¯¤¹¤ß¿§¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤é¡Ä
¡È¤¯¤¹¤ß¿§¥ê¥Ã¥×¡É¤Ê¤éÂ¨¤ª¤·¤ã¤ì´é¤Ë¡£
È©¿§¤â¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¥À¥ó¥¼¥ó¤ªÆÀ¡ª
Á¯¤ä¤«¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ï¿§¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿°¤À¤±¤¬Éâ¤¯¡¢È©¤Î¥¢¥é¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤Ê¤éÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÀÄ¤ßÈ©¤Ê¤éÀÄ¤ß·Ï¡¢²«¤ßÈ©¤Ê¤é²«¤ß·Ï¤È¡¢»÷¹ç¤¦¥È¡¼¥ó¤ò¤¤Á¤ó¤È¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤Ä¤±¤ë¤È¡¢È©¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤µ¤¨¤Æ¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹¤Î¥¥ì¥¤¤ÊÈ©¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¸½¾Ý¤¬¡ª¡¡µÕ¤Ë¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¤Ç¤âÈ©¤Î¥È¡¼¥ó¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¿°¤âÈ©¿§¤â¤¯¤¹¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¡Ú»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û
¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ïº£Ç¯¤Î¤¯¤¹¤ß¥ê¥Ã¥×¥Ö¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¡£
¥·¥ã¥Í¥ë ¥ë¡¼¥¸¥å¥¢¥ê¥å¡¼¥ë ¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥È 63¡¡¡ï4,200¡Ê8·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë
¡ØÈþÅª¡Ù9·î¹æ·ÇºÜ
»£±Æ¡¿YUJI TAKEUCH¡ÊI BALLPARK¡¿¿ÍÊª¡Ë¡¢¶âÌî·½²ð¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¡¼¥¯¡¿ºûËÜ¶³Ê¿¡Êilumini.¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿¾®ÀîÌ¤µ×¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿ÈæÎ±Àî Þâ¡¢»³ËÜÉñ¹á¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÁýÅÄ·ÃÈþ¡¡¹½À®¡¿ÃæÈø¤Î¤¾¤ß