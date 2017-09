『よっちゃん卒業しちゃうの?』ってみんなの悲痛な叫びをたくさん目にしたので説明するね😌 多分みんなよっちゃんのブログを見て勘違いしたのかな?あの意味は『第2章からはバンドメンバーなしだから、ひとまずa-nationがayuちゃんとの今年最後のステージ』って意味で、卒業とかでは全くないよ😌✨ 私の初ステージから皆勤賞のよっちゃん🎸私がバンド背負ってステージに立つ時、私の左側のヒーローは永遠によっちゃんだけ。 だからよっちゃんの記録はまだ途絶えてなんかないよ❣️ ちなみに第2章用の音源も、a-nation終わりで一座バンドメンバー集合してレコーディングしてくれたんだよ❤️楽しみにしててね!泣けるぜっ!!

A post shared by ayumi hamasaki (@a.you) on Sep 2, 2017 at 6:07pm PDT