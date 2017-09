30歳になって初めて

妥協できない条件に気づいた

01.

定職に就いている

02.

仕事に情熱を持っている

03.

物事をポジティブに考えることができる

04.

子どもを欲しいと思っている

05.

そもそも子供が好きである

06.

完璧な家族に囲まれて育っていないとしても、

家族に興味を持っている

07.

つまり、私の家族に興味を持ってくれる

08.

私の母を慕ってくれる

09.

ケチじゃない

10.

好きなものにお金を使うことを惜しまない

11.

品が良い

12.

様々なアートについて意見交換できる

13.

パスポートを持っている

14.

基本的なテクノロジーの使い方を知っている

15.

とにかく私に夢中

16.

私のキャリアに興味を持っていて

成功したら一緒に喜んでくれる

17.

メイクや服装を褒めてくれる

18.

十分な性欲がある

19.

いいと思ったら、すぐ褒める

20.

飛行機に乗ることを怖がらない

21.

お酒に依存していない

22.

クスリに手を出していない

23.

セックスに対して冒険心がある

24.

心の底から優しい

25.

変に眉毛を整えていない

26.

私の家族や友だちを守ってくれる

27.

聞き上手

28.

気のおけない友だちがいる

29.

犬が大好き

30.

困難を乗り越えてきている

Licensed material used with permission by Elite Daily