海外で自国の言葉を目にするとホッとする一方、微妙なニュアンスの違いに違和感を覚えることも少なくない。

イラクにあるアルビール・インターナショナル・ホテルでも、英語を話すゲストのために、アラビア語に加え英語表示が欠かせない。

ホテル内のレストランも例外ではないが、ある料理の英語表示が注目を集めている。

それがこちら。

「ポールは死んでいる」。一体どんな料理なのだろうか?

これは宿泊客がTwitterで公開したもの。

Best translation fail. The arabic spells out a transliteration of ‘meat ball’ in English - which sounds like ‘mayit baul’, or Dead Paul. pic.twitter.com/zReTm93Gg8

- Hend Amry (@LibyaLiberty) 2017年8月28日