2018 FIFAワールドカップ ロシア・アジア最終予選、オーストラリア代表戦に臨む日本代表の先発メンバーが発表された。



GKは4試合連続で川島永嗣。最終ラインは右から酒井宏樹、吉田麻也、昌子源、長友佑都が並ぶ。中盤のアンカーポジションにキャプテンを務める長谷部誠が入り、インサイドハーフに山口蛍と井手口陽介。前線は浅野拓磨、乾貴士、大迫勇也の3人が起用された。日本はこの試合に勝利すると、6大会連続のワールドカップ出場が決定する。



日本対オーストラリアの一戦は31日、埼玉スタジアム2002にて19時35分キックオフ予定。テレビ朝日系列とNHK-BS1にて生中継される。



■日本代表 オーストラリア戦先発メンバー



▼GK

1 川島永嗣(メス/フランス)



▼DF

5 長友佑都(インテル/イタリア)

22 吉田麻也(サウサンプトン/イングランド)

19 酒井宏樹(マルセイユ/フランス)

3 昌子源(鹿島アントラーズ)



▼MF

17 長谷部誠(フランクフルト/ドイツ)

16 山口蛍(セレッソ大阪)

2 井手口陽介(ガンバ大阪)



▼FW

14 乾貴士(エイバル/スペイン)

15 大迫勇也(ケルン/ドイツ)

18 浅野拓磨(シュトゥットガルト/ドイツ)



□控えメンバー

▽GK

12 東口順昭(ガンバ大阪)

23 中村航輔(柏レイソル)



▽DF

20 槙野智章(浦和レッズ)

21 酒井高徳(ハンブルガーSV/ドイツ)

6 三浦弦太(ガンバ大阪)



▽MF

10 香川真司(ドルトムント/ドイツ)

13 小林祐希(ヘーレンフェーン/オランダ)

7 柴崎岳(ヘタフェ/スペイン)



▽FW

9 岡崎慎司(レスター/イングランド)

4 本田圭佑(パチューカ/メキシコ)

8 原口元気(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)

11 久保裕也(ヘント/ベルギー)



■2018 FIFAワールドカップ ロシア アジア最終予選日程



2016年9月1日 vs UAE(ホーム)(1−2 ●)

2016年9月6日 vs タイ(アウェイ)(2−0 ○)

2016年10月6日 vs イラク(ホーム)(2−1 ○)

2016年10月11日 vs オーストラリア(アウェイ)(1−1 △)

2016年11月15日 vs サウジアラビア(ホーム)(2−1 ○)

2017年3月23日 vs UAE(アウェイ)(2−0 ○)

2017年3月28日 vs タイ(ホーム)(4−0 ○)

2017年6月13日 vs イラク(アウェイ)(1−1 △)

2017年8月31日 vs オーストラリア(ホーム)

2017年9月5日 vs サウジアラビア(アウェイ)



■順位表



1 日本(勝ち点17/得失点差+9)※W杯出場枠

2 サウジアラビア(勝ち点16/得失点差+6)※W杯出場枠

---------------------

3 オーストラリア(勝ち点16/得失点差+6)※プレーオフ

4 UAE(勝ち点13/得失点差−2)

5 イラク(勝ち点5/得失点差−3)

6 タイ(勝ち点2/得失点差−16)