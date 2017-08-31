オーストラリア、サウジアラビアとのワールドカップ予選を控えている日本代表。

ここでは『Transfermarkt』を参考に、日本代表選手とオーストラリア代表選手の市場価値を調べてみた。

▼オーストラリア代表選手の市場価値（昇順）



GK ダニエル・ヴコヴィッチ（32歳/ヘンク）：40万€（5,264万円）



DF ライアン・マッガワン（28歳/貴州智誠）：45万€（5,922万円）



FW アワー・メイビル（21歳/パッソス・フェレイラ）：45万€（5,922万円）



DF マシュー・スピラノヴィッチ（29歳/杭州緑城）：45万€（5,922万円）



DF アレックス・ガースバック（20歳/ローゼンボリ）：50万€（6,580万円）



DF ベイリー・ライト（25歳/ブリストル・シティ）：50万€（6,580万円）



FW ロビー・クルーズ（28歳/ボーフム）：50万€（6,580万円）



FW ティム・ケイヒル（37歳/メルボルン・シティ）：50万€（6,580万円）



MF ムスタファ・アミニ（24歳/オーフス）：60万€（7,896万円）



DF ミロシュ・デゲネク（23歳/横浜F・マリノス）：60万€（7,896万円）



DF マーク・ミリガン（32歳/メルボルン・ヴィクトリー）：75万€（9,871万円）



MF ジャクソン・アーヴァイン （24歳/ハル・シティ）：100万€（1.3億円）



DF トレント・サインズバリー（25歳/江蘇蘇寧）：100万€（1.3億円）



GK アダム・フェデリーチ（32歳/ボーンマス）：100万€（1.3億円）



MF ジェームズ・トロイージ（29歳/メルボルン・ヴィクトリー）：100万€（1.3億円）



FW トミ・ユリッチ（26歳/ルツェルン）：125万€（1.6億円）



FW ジェイミー・マクラーレン（24歳/ダルムシュタット）：150万€（1.9億円）



MF トム・ロジッチ（24歳/セルティック）：200万€（2.6億円）



DF ブラッド・スミス（23歳/ボーンマス）：200万€（2.6億円）



FW マシュー・レッキー（26歳/ヘルタ）：250万€（3.2億円）



GK マシュー・ライアン（25歳/ブライトン）：350万€（4.6億円）



MF マッシモ・ルオンゴ（24歳/QPR）：400万€（5.2億円）



MF アーロン・ムーイ（26歳/ハダーズフィールド）：700万€（9.2億円）

オーストラリア代表は23人で、3340万ユーロ（43.9億円）。

▼日本代表選手の市場価値（昇順）



GK 川島 永嗣（34歳/メス）：25万€（3,290万円）



DF 三浦 弦太 （22歳/ガンバ大阪）：45万€（5,922万円）



MF 高萩 洋次郎（31歳/FC東京）：65万€（8,555万円）



DF 植田 直通 （22歳/鹿島アントラーズ）:65万€（8,555万円）



MF 井手口 陽介（21歳/ガンバ大阪）：65万€（8,555万円）



GK 中村 航輔（22歳/柏レイソル）：80万€（1億円）



FW 杉本 健勇（24歳/セレッソ大阪）：110万€（1.4億円）



DF 昌子 源（24歳/鹿島アントラーズ）：130万€（1.7億円）



GK 東口 順昭（31歳/ガンバ大阪）：135万€（1.77億円）



MF 山口 蛍（26歳/セレッソ大阪）：150万€（1.9億円）



MF 長谷部 誠 （35歳/フランクフルト）：150万€（1.9億円）



DF 槙野 智章（30歳/浦和レッズ）：200万€（2.6億円）



MF 柴崎 岳（25歳/ヘタフェ）：200万€（2.6億円）



DF 酒井 宏樹（27歳/マルセイユ）：250万€（3.2億円）



FW 本田 圭佑（31歳/パチューカ）：250万€（3.2億円）



FW 原口 元気（26歳/ヘルタ）：250万€（3.2億円）



FW 浅野 拓磨（22歳/シュトゥットガルト）：250万€（3.2億円）



MF 小林 祐希 （25歳/ヘーレンフェーン）：300万€（3.9億円）



DF 酒井 高徳（26歳/ハンブルガーSV）：300万€（3.9億円）



FW 乾 貴士（29歳/エイバル）：300万€（3.9億円）



DF 長友 佑都（30歳/インテル）：350万€（4.6億円）



FW 武藤 嘉紀（25歳/マインツ）：450万€（5.9億円）



FW 久保 裕也（23歳/ヘント）：500万€（6.5億円）



DF 吉田 麻也（29歳/サウサンプトン）：500万€（6.5億円）



FW 大迫 勇也（27歳/ケルン）：550万€（7.2億円）



FW 岡崎 慎司（31歳/レスター）：700万€（9.2億円）



MF 香川 真司（28歳/ドルトムント）：1300万€（17.1億円）

日本代表は27人で、7670万ユーロ（100.9億円）。

両チームを比較してみる。

▼合計



日本代表100.9億円（27人） vs オーストラリア代表43.9億円（23人）



▼1人平均値



日本代表 284万€（3.7億円）vs オーストラリア代表 145万€（1.9億円）



▼個人最高額



日本：MF香川の1300万€（17.1億円） vs オーストラリア：ムーイの700万€（9.2億円）