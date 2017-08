. 健康診断終わって即行で家に帰る奴𓀡 身長伸びーの体重落ちーのでイヤッフーでした。 でっていう。 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 本日はおZARA様のジュートバッグ。 ジュートだから丈夫だし、 持ち手部分もしっかりしてて 重い物入れても肩が痛くない。 そしてこの大容量。 お値段なんと1990円。 はい購入𓀃← ┈ #code #coordinate #outfit #ootd #fashion #instalike #instagood #instapic #yolo #zara #jutebag #instafashion #コーデ #コーディネート #ファッション #プチプラコーデ #メンズライク #ジュートバッグ #お洒落さんと繋がりたい #お洒落な人と繋がりたい #お洒落好きな人と繋がりたい #オシャレさんと繋がりたい #イヤッフー #どっかの赤いおっさん #でっていう #よく乗り捨てされる緑 #スマブラでよく使う #でっていう

