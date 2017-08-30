¹âµé¼Ö1ÂæÊ¬¤Î·î¼ý¤ò¸Ø¤ë°ìÈ¯²°·Ý¿Í»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀ®¸ù¼Ô
¡¡ÉÔ°ÂÄê¤¹¤®¤ë·ÝÇ½³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê¤òµá¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡£·Ý»ö1ËÜ¤Ç¤Ï¿©¤¦¤Ëº¤¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¿¨¼ê¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÙ¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÈ¯²°·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¶Á¡¦Ä¹Í§¸÷¹°¤À¡£
¡¡ÂÎ½Å¤ª¤è¤½133Ô¤ÎÄ¶µð´Á¡£¥ª¥«¥Ã¥ÑÆ¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡¢¤½¤Î²¼¤«¤éËËþ¤¹¤®¤ë²¼¤ÃÊ¢¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥ß¥Ä¥³¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Í§¡£µÕ¥®¥ì¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤â¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¡×¤È¼Õ¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¡¢¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ÎÁê¼¡¤°½ªÎ»¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¡£É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿13Ç¯¡¢ÈÖÁÈ´ë²è¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢84Ô¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËºÆ¤Ó3¥±¥¿ÆÍÇË¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¤·¤«¤·Íâ14Ç¯¡¢ÃÎ¿Í¤È¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÇÃÏ¸µ¡¦µÜºê»ÔÆâ¤Ë¡È¥é¡¼¥á¥óÃÈÊë¡È¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶å½£¥é¡¼¥á¥óÁíÁªµó¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢ÂçÈËÀ¹¡£Íâ15Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¾¦5,800Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Ë¤¢¤ëËÜÅ¹¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Ï·ø¼Â¡£¤½¤Î·Ð±Ä¼êÏÓ¤Ï¡¢¤¢¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÙ¹ë¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢ÂçÉÙ¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ÖÃíÆþ❤¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤ª¤Í¤¨·Ý¿Í¡¦³Ú¤·¤ó¤´¡£Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢·Ý¿Í·î¼ý¤À¤±¤Ç300Ëü±ßÄ¶¤¨¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¿ôËü±ß¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÍ·¤ÓÊÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢22Ô¤â·ãÂÀ¤ê¡£13Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ø½ý³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¡£º£Ç¯¤Ï¡¢µÞÀÊ¢Ëì±ê¤ÇÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÀ°ÂÎ»Õ¤È¤·¤Æ¡ÈÌþ¤·¤ó¤´¡É¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤«¤éº£¤Ï¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¤ÎÄ¶°ìÅùÃÏ¤Ë¡¢¹âµé»þ·×1¸ÄÊ¬¤Î²ÈÄÂ¤ò¸Ø¤ë3LDK¤Î¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈëÌ©¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Ï¡¢´°Á´²ñ°÷À©¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥µ¥í¥ó¡£¼«¿È¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤´¤¬»Ü½Ñ¤¹¤ë¤È15Ê¬¤Î¹üÈ×¶ºÀµ¤¬1Ëü800±ß¤È¤¤¤¦Ä¶¥»¥ì¥Ö²Á³Ê¤À¡£¤½¤ó¤Ê¶¯µ¤¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò7¤Ä¤â·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1²ó40Ëü±ß¤ÇÁ´¹ñ½ÐÄ¥¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ç¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¦¡È¤Õ¤ó¤É¤·¥¸¥à¡É¤â·Ð±Ä¡£¡È³Ú¤·¤ó¤´¤ÎâÐ´Ý¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡É¤Ê¤ë¡¢¥¿¥¤¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯¶È²È¤È¤·¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëº£¡¢1¤«·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡Ö¹âµé¼Ö1ÂæÊ¬¤°¤é¤¤¡×(ËÜ¿ÍÃÌ)¡£°ìÈ¯²°¤ª¤Í¤¨·Ý¿Í¤Ï¡¢Ä¶VIP¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÂÎ½Å¤ª¤è¤½133Ô¤ÎÄ¶µð´Á¡£¥ª¥«¥Ã¥ÑÆ¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡¢¤½¤Î²¼¤«¤éËËþ¤¹¤®¤ë²¼¤ÃÊ¢¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥ß¥Ä¥³¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Í§¡£µÕ¥®¥ì¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤â¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¡×¤È¼Õ¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¡¢¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ÎÁê¼¡¤°½ªÎ»¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¡£É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿13Ç¯¡¢ÈÖÁÈ´ë²è¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢84Ô¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËºÆ¤Ó3¥±¥¿ÆÍÇË¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¤·¤«¤·Íâ14Ç¯¡¢ÃÎ¿Í¤È¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÇÃÏ¸µ¡¦µÜºê»ÔÆâ¤Ë¡È¥é¡¼¥á¥óÃÈÊë¡È¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶å½£¥é¡¼¥á¥óÁíÁªµó¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢ÂçÈËÀ¹¡£Íâ15Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¾¦5,800Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Ë¤¢¤ëËÜÅ¹¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Ï·ø¼Â¡£¤½¤Î·Ð±Ä¼êÏÓ¤Ï¡¢¤¢¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÙ¹ë¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢ÂçÉÙ¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ÖÃíÆþ❤¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤ª¤Í¤¨·Ý¿Í¡¦³Ú¤·¤ó¤´¡£Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢·Ý¿Í·î¼ý¤À¤±¤Ç300Ëü±ßÄ¶¤¨¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¿ôËü±ß¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÍ·¤ÓÊÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢22Ô¤â·ãÂÀ¤ê¡£13Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ø½ý³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¡£º£Ç¯¤Ï¡¢µÞÀÊ¢Ëì±ê¤ÇÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÀ°ÂÎ»Õ¤È¤·¤Æ¡ÈÌþ¤·¤ó¤´¡É¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤«¤éº£¤Ï¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¤ÎÄ¶°ìÅùÃÏ¤Ë¡¢¹âµé»þ·×1¸ÄÊ¬¤Î²ÈÄÂ¤ò¸Ø¤ë3LDK¤Î¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈëÌ©¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Ï¡¢´°Á´²ñ°÷À©¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥µ¥í¥ó¡£¼«¿È¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤´¤¬»Ü½Ñ¤¹¤ë¤È15Ê¬¤Î¹üÈ×¶ºÀµ¤¬1Ëü800±ß¤È¤¤¤¦Ä¶¥»¥ì¥Ö²Á³Ê¤À¡£¤½¤ó¤Ê¶¯µ¤¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò7¤Ä¤â·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1²ó40Ëü±ß¤ÇÁ´¹ñ½ÐÄ¥¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ç¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¦¡È¤Õ¤ó¤É¤·¥¸¥à¡É¤â·Ð±Ä¡£¡È³Ú¤·¤ó¤´¤ÎâÐ´Ý¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡É¤Ê¤ë¡¢¥¿¥¤¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯¶È²È¤È¤·¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëº£¡¢1¤«·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡Ö¹âµé¼Ö1ÂæÊ¬¤°¤é¤¤¡×(ËÜ¿ÍÃÌ)¡£°ìÈ¯²°¤ª¤Í¤¨·Ý¿Í¤Ï¡¢Ä¶VIP¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£