“¤Ú¤·¤ã¤ó¤³¥È¥Ã¥×”¤â”ÀäÊÉÆ¬”¤â¤ªÇº¤ß²ò¾Ã¡ª¹ü³Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë»÷¹ç¤ï¤»¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Îºî¤êÊý
¤Ú¤·¤ã¤ó¤³¥È¥Ã¥×¤âÀäÊÉÆ¬¤â¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡ª
¡ÖÇ¤ÃÌÓ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤¬°ìÆüÃæÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë"ÀäÊÉÆ¬"¤Ç¸åÆ¬Éô¤Î´Ý¤ß¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÆ¬¤Î·Á¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤ëÊý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¤¦¤Þ¤¯¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ú¤·¤ã¤ó¤³¥È¥Ã¥×¤âÀäÊÉÆ¬¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ù
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢"¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Î°ÌÃÖ"¡ª
¤Ú¤·¤ã¤ó¤³¥È¥Ã¥×¤âÀäÊÉÆ¬¤â¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¹îÉþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!!
¥È¥Ã¥×¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Îºî¤êÊý
1. ¥Ï¥Á¾å¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤·¡¢2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£
2. ¾å¤ÎÌÓÂ«¤ò¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
3. ²¼¤ÎÌÓÂ«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¼ê½ç2¤ÎÌÓÂ«¤È°ì½ï¤Ë¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤¹¡Ê¼ê½ç2¤Î¥´¥à¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
4. ·ë¤ÓÌÜ¤Î¼þ¤ê¤ÎÌÓÂ«¤ò»ØÀè¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¡¢¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
5. °ú¤½Ð¤·¤¿ÌÓÂ«¤¬¸ß¤¤°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢È±Á´ÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹â¤µ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
6. ·ë¤ó¤À¥Ø¥¢¥´¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ»Ø¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
7. ÌÓÂ«¤ÎÀè¤«¤é°ìÂ«¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥´¥àÉôÊ¬¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¡¢ÌÓÀè¤ò·ë¤ÓÌÜ¤Î¥´¥à¤ËÄÌ¤·¤ÆÎ±¤á¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥´¥à¤Ï±£¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
8. Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Ë"ÀäÊÉÆ¬"¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Îºî¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¸åÆ¬Éô¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤µ¤»¤ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¥³¥Ä
¼ê½ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀè¤Û¤É¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Î°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤ÆÄã¤á¤Ë·ë¤Ö¤³¤È¡ª
1. ¥È¥Ã¥×¤«¤é¸åÆ¬Éô¤Î¾å¤Î¤Û¤¦¤ÎÈ±¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¤Þ¤È¤á¤¿ÌÓÂ«¤ò¼ª¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¡¢²¼¸þ¤¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ¤¢¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ì½ï¤Ç¤¹¡£²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ëÌÓÂ«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¼ê½ç2¤ÎÌÓÂ«¤È°ì½ï¤Ë¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
4. ºÇ¸å¤ËÈ±¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤é´°À®¡£ÌÓÂ«¤ò¤ä¤ä¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸åÆ¬Éô¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢°Õ³°¤È±ü¤¬¿¼¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¹ü³Ê¤òÊäÀµ¤·¤Æ¤³¤½¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡¢°ã¤¦¤ªÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÈþÍÆ»Õ/YUTAKA¡ÊGRAND LINE¡Ë