こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール、今日2017年8月28日はLGの43V型4K液晶テレビやロボット掃除機ほか、今すぐ欲しい人気のアイテムがお得に多数登場しています。
なお、以下の表示価格は2017年8月28日7時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。
LG 43V型 液晶 テレビ 43UH6100 4K対応 HDR対応 IPS4Kパネル 直下型LEDバックライト スリムボディ Wi-Fi内蔵 外付けHDD録画対応 2016年モデル
59,800円 （8月28日23時59分まで：特選タイムセール）
ECOVACS ロボット掃除機 自動掃除機 静音 ペットの毛に強い ブラック DEEBOT N78本体
14,900円 （8月28日23時59分まで：特選タイムセール）
＞＞「【25%OFF】Ecovacs ロボット型掃除機が本日限定でお買い得」のアイテム一覧へ
【SIMPS】 世界最小クラス 超小型 ICボイスレコーダー 1年保証付き (高音質 音楽プレイヤー 8G) イヤホン & 日本語説明書付
1,980円 （80%オフ：8月28日15時00分まで：限定個数）
COOAU ポータブル DVD プレーヤー 7.5インチ CPRM対応 高画質 大きい画面 270°回転可能 SDカード USB対応 車載用 シガー ソケット用 電源ケーブル 付メーカー1年保証 ブルー(青)
5,899円 （77%オフ：8月28日08時50分まで：限定個数）
ブルートゥース イヤホン Firacore ワイヤレス スポーツ ヘッドホン 高音質 IPX7防水 マイク内蔵 最大8時間再生 CVC6.0ノイズキャンセル搭載 1年間保証
2,533円 （37%オフ：8月28日11時05分まで：限定個数）
Smatree バッテリー2個 ＋急速デュアル充電器 + miniUSB SJCAM SJ4000、SJ5000 、SJ6000 、DBPOWER 、MUSON、Patech 、WIMIUS、AKASO EK7000など小型カメラーに対応します
1,444円 （50%オフ：8月28日11時20分まで：限定個数）
新型PS4スリム用 縦置きスタンド ★騒音ファン無し★ コントローラー2台充電 USBハブ3ポート 【1年保証付き】【Orange Line】【ブラック slim R2】
1,088円 （63%オフ：8月28日14時10分まで：限定個数）
APEMAN アクションカメラ 4K WIFI搭載 2000万画素 UHD 2インチLCD 画角調整可170度広角 30m防水 手ブレ補正 HDMI出力 スポーツカメラ バイク/自転車/車に取り付け可能 アクセサリー多数 専用ケース 1050mAhバッテリー×２ ウェアラブル アクションカム (ブラック)
7,208円 （60%オフ：8月28日14時20分まで：限定個数）
Sportneer マッサージローラー フォームローラー 筋膜リリース マッサージスティック 約45CM ブラック
1,274円 （78%オフ：8月28日10時20分まで：限定個数）
ICZI【2個セット】USB Type Cアダプタ Micro USB(メス) to Type-Cアダプタ&USB3.0 USB(メス) to Type-Cアダプタ 変換コネクタ USBケーブル 新しいMacBook / LG G5 / HTC 10に対応 裏表関係なく挿せる 高速転送可能 (シルバー)
509円 （27%オフ：8月28日08時15分まで：限定個数）
E-PRANCE ノートパソコン 冷却パッド 冷却台 ノートPCクーラー クール 超静音 USBポート2口 LED搭載 USB接続 17インチ型まで対応4ファン
2,125円 （15%オフ：8月28日09時30分まで：限定個数）
HonkTai Lightning SD＆Micro SDカードリーダー、Lightning Micro USBコネクタ、iPhone / iPad / OTG Android携帯/ Mac / PC用外部記憶メモリ拡張 - ホワイト
1,444円 （64%オフ：8月28日10時45分まで：限定個数）
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以下は、これからセール開催予定のアイテムです。販売ページで「カートに入れる」ボタンのうえに「タイムセール特価」という表記が出たらセールスタート。気になるアイテムは随時チェックしてみてください。なお、こちらの表示価格はセール前のもの。価格やセール実施予定などが変わる可能性もあります。
AIER USB 3.0 ハブ 3ポート 有線LANアダプター付き 1000 Mbpsの高速伝送 iMac Mac Mini MacBook MacBook Air PCなど対応 シルバー
1,850円
iPad/タブレット用スタンド 折り畳み式 270°自由調整可能 Nintendo Switchにも対応 SILVER
1,995円
Antun バッテリーケース iPhone7Plus ケース内蔵バッテリー 5.5インチ用 ぴったりケース型バッテリー 3200mAhモバイルバッテリー 超軽量・超薄・コンパクト いつでも充電可能 (iPhone7 Plus, ブラック)
2,980円
Minger LED電球 5W/電球40W形相当 電球色 口金E26/E27 人感センサー 赤外線センサー 40秒自動点灯/消灯 広配光タイプ 425lm 省エネ 長寿命
999円
USB LEDライト MECO 10LED グースネック式 USBスティックライト・USBフレキシブル ライト タッチスイッチ式 調整でき USB LED読書灯 パソコン専用 キャンピング・ハイキング・リーディング・ライティングなど用
1,199円
UdiR/C WIFI FPV ドローン カメラ付き 120°広角カメラ リアルタイム伝送 IOS/ Androidサポート 2.4GHz 4CH 6軸ジャイロ 3D マルチコプター ヘッドレスモード 高度維持 ワンキー離陸着陸 低電圧アラーム 遠隔信号アラーム 国内認証済み 初心者向き U31W 日本語取扱説明書付き
9,265円
サイベナ Saiveina日傘 折りたたみ傘 UVカット99％ ワンタッチ自動開閉 晴雨兼用 自動開閉折りたたみ日傘 ジャンプ傘 レディース傘 収納ポーチ付き
2,988円
ZENBRE Z4 TWS機能対応/ポータブルBluetooth4.1ワイヤレススピーカー/20時間連続再生/マイク搭載(ブラック)
4,299円
【SIMPS】 コンパクト レジャーシート 折り畳み 一人用レジャーシート 撥水加工 手のひら サイズ キャンプ 登山 アウトドア
1,280円
MYTK 車用網戸 車窓サンシェード 車窓サンシェード カーウインドーネット キャンプに 車中泊に 仮眠に 虫の侵入を防いで 風を通す メッシュ・カバータイプ車窓日除け 赤ちゃんのお肌を守る 日よけ虫よけウインドーネット
1,299円
デジタルコンパス Tinypony 登山コンパス デジタル高度計 携帯気圧計 夜間使用可能 天気予報付き 羅針盤 LCDディスプレイ コンパス 気圧計 天気予報 カレンダー 高度計時刻 超軽量 コンパクト
2,250円
[MiRii MeRii] リュックサック 大容量 ランドセル型 軽く 丈夫 通勤 通学 に 使いやすい (ストーングレイ(afb250))
2,980円
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Image: Amazon.co.jp
Source: Amazon（アマゾン）タイムセール
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