¤½¤Î¤Ò¤È¸ÀÍ¾·×¤«¤â¡ª¡¡³ä¤ê´ªÃË¤Î¸À¤¤Ìõ¤¢¤ë¤¢¤ë5Áª
ÊÌ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Î³ä¤ê´ª¤¬¥¤¥ä¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¸À¤¤Ìõ¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÊÌ¤Ë¸À¤¤Ìõ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ï³ä¤ê´ª¼çµÁ¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤«¤é¤Î¸À¤¤Ìõ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1¡Ë¡ÖµëÎÁÆü¤Þ¤Ç¶â·ç¤Ç¡Ä¡×
¡ÖµëÎÁÆü¤Þ¤Ç¶â·ç¤À¤«¤é¡¢Ôú¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸À¤¤Ìõ¤¬4Æü¤À¤Ã¤¿¤ê20Æü¤À¤Ã¤¿¤êËè²ó¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â±³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ê¤ï¤±¡ª¡¡Ôú¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ê¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ê¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡¿29ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¢¦ ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Æ¥ó¥×¥ì¤¹¤®¤ë¸À¤¤Ìõ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤»¤á¤Æ¤ªµëÎÁÆü¤ÎÀßÄê¤À¤±¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Á¡ª
2¡Ë¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë²ó¤·¤¿¤«¤é¼ê»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×
¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Þ¤ï¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾®Æñ¤·¤¤Ã±¸ì¤ò½Ð¤»¤Ð¤ä¤ê²á¤´¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¼ê»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ê¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡¿27ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¢¦ ¤¤Ã¤È¡È¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Ê¤¤¥ª¥È¥³¡É¤À¤È¤«¡¢¡È¥±¥Á¤Ê¥ª¥È¥³¡É¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤ò¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶âÍ»¤ÎÎ®¤ì¤ËÌÀ¤ë¤¤°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î½ê»ý¶â¤ò³ô¤äÅê»ñ¤Ê¤É¤ËÈñ¤ä¤·¡¢»ñ»º¤ò½çÄ´¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì³µ¤Ëµ¿¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
3¡Ë¡ÖºâÉÛ¤Ë¡û¡û±ß¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¡ª¡×
¡Ö»¶¡¹°û¤ß¿©¤¤¤·¤È¤¤¤Æ¡¢ºâÉÛ¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤«¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡»ä¤Î¤ª¶â¤ò¥¢¥Æ¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡Ê¶âÍ»¡¿31ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¢¦ Á´³Û½Ð¤¹¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ê¾ì¹ç¡¢Èæ³ÓÅª¥È¥²¤â¤Ê¤¯³ä¤ê´ª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¸À¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¸À¤¤Ìõ¡£¤·¤«¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ!?¡¡¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³Î¿®ÈÈ¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡¡º£¤É¤¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢´°Á´³ä¤ê´ª¼çµÁ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¥»¥³¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
4¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤¿Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤¦¤Ù¤¤À¤è¤Í¡©¡×
¡ÖµÞ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¿§¤Ð¤ó¤À¤è¤¦¤ËÎÏÀâ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡£¿©¤¤Æ¨¤²¤È¤«¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤¿Ê¬¤Î¶â³Û¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ§¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡Ê°åÎÅ»öÌ³¡¿29ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¢¦ ÊÌ¤ËÔú¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
5¡Ë¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÔú¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡ª¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇ¯²¼¤Ë¤ÏÔú¤ë¤±¤É¡¢·¯¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤À¤«¤éÔú¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼ºÎé¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢³ä¤ê´ª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¿29ºÐ¡¿½÷À¡Ë
¢¦ ËÜ¿´¤«¤é¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ôú¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¸Î¤Î¸À¤¤Ìõ¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤¨¤â¸À¤ï¤ì¤Ì¥â¥ä¥Ã¤È´¶¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î³Ú¤·¤¤¥Ç¡¼¥È¤â¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ç¤¹¡£·é¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤ªºâÉÛ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡½¡½¡£