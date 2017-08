──名古屋といえば、金遣いが“どえりゃあ荒い”イメージがありますが。

それは江戸時代に御三家筆頭だった時代の話。木曽のヒノキが力をもっとったからな。徳川吉宗おるがね。あれはどえりゃあ辛気くせえ人で、緊縮財政を打ち出して、「四公六民」の税金を「五公五民」にしようとしたんだわ。ほいでも尾張にゃあ第7藩主の徳川宗春というスーパースターがおって、「とろいこと言ったらいかん、庶民の経済があって政治が回るんじゃあ」と幕府に対立して、四公六民を貫いた。

でもそれで幕府に目をつけられて倹約した。うちのおかあちゃんも派手じゃにゃあしな。結婚式も全然、派手とは思わんけどなあ。わしが小さなころ、いっぺんだけ2階から餅投げする結婚式を見たけど、普通の家だったね。名古屋は武家の街だで、京都貴族と違って質素なんだわ。ひつまぶしってあるがね。あれもね、人が残したうなぎをもう一回バラバラにして食ってまおうというので出来たという説があるぐらいよ。これ言うとうなぎ屋に怒られるんだけど。

──よく名古屋人は商談時、請求時、支払時、納品時に、「4回値切る」と言われます。

まあ、「よう値切る」と言われることは言われるけど、大阪のほうが値切るがね。

──名古屋は「タンス預金」に熱心で、伊勢湾台風で床上浸水したときは、1万円札がプカプカ浮かんだという話も。

貯蓄率は高いと言われとるわね。タンス預金は見たことねえがな。しかしそら、ひでえギャグだ(笑)。

──ただ、金を稼いではいる。

圧倒的な貿易黒字で、毎年6兆円だな。日本一の担税都市として、7割を国に納めて日本を支えとる。世界一といってもいい産業都市だわ。トヨタ自動車のおかげが半分あるけど。

──なのにどうして「最も行きたくない街」に。

そうだろうなと思って調査したんだが、こんなに低いとは思わんかった。しかし自己反省のためにも、公表してみよみゃあと。まあ、戦災復興事業がまずかったんだなあ。太平洋戦争中、零戦を造っとった軍事都市だったもんだから、めっちゃくちゃにやられた。その後がいかんのだわ。壊れた街に道路をひくのに「商業地域等は原則幅8メートル以上に」とした。これで細い生活道路を全部ぶっ壊したの。東京や大阪だと雰囲気ある街並みが昔のまま残っていて、歌にもなっているでしょう、「月の法善寺横丁」「銀座の恋の物語」とか。名古屋は歌われん。ダーンと広い道路があって、ドーンと高いビルが立っている。仮に歌をつくるなら「ああ、固定資産税」と歌わないかん(笑)。

──今後、名古屋をどうしようとお考えですか。

それをみゃあばん飲みながら考えとる。1つだけ言うなら、空襲で焼け鉄筋コンクリート造になった名古屋城の天守閣を木造で復元する。これを起爆剤に街づくりをやる。外国人が名古屋にくると、わしは「city of dreams or city of restart」なんていうんだわ。戦争で地獄を見て、でも立ち直って世界一の産業都市になった。今度は街づくり。できゃあテーマだと思っとるわ。

(名古屋市長 河村 たかし 撮影=山口典利 名古屋弁校正=川脇哲也)