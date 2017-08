開幕戦でスペイン1部デビューを飾り、日本代表復帰も果たしたヘタフェの 柴崎岳 。今節はホームに強豪セビージャを迎える。プレミアリーグ2試合連続ゴール中と好調を維持するレスターの 岡崎慎司 は、大量得点で2連勝中のマンチェスター・U相手にゴールなるか。香川真司が所属するドルトムントは、ホーム開幕戦で原口元気のヘルタ・ベルリンと対戦。長友佑都が所属するインテルはローマとの上位対決に臨む。優勝争いが激化する明治安田生命J1リーグ。首位の鹿島アントラーズは、今季ホーム無敗の2位セレッソ大阪との大一番に挑む。5連勝中の名古屋グランパスはホームで7位横浜FCと。ガンバ大阪U−23は首位ブラウブリッツ秋田を相手にシーズンダブルを狙う。スペイン リーガ・エスパニョーラ 第2節■8月25日(金)27:15 レアル・ソシエダ vs ビジャレアル29:00 ベティス vs セルタ■8月26日(土)25:15 アラベス vs バルセロナ27:15 レバンテ vs デポルティーボ27:15 ジローナ vs マラガ29:15 ラス・パルマス vs アトレティコ・マドリード■8月27日(日)25:15 エスパニョール vs レガネス25:15 エイバル※ vs アスレティック・ビルバオ27:15 ヘタフェ※ vs セビージャ29:15 レアル・マドリード vs バレンシアイングランド プレミアリーグ第3節■8月26日(土)20:30 ボーンマス vs マンチェスター・C23:00 クリスタル・パレス vs スウォンジー23:00 ハダースフィールド vs サウサンプトン※23:00 ニューカッスル vs ウェストハム23:00 ワトフォード vs ブライトン25:30 マンチェスター・U vs レスター※■8月27日(日)21:30 チェルシー vs エヴァートン21:30 ウェスト・ブロムウィッチ vs ストーク24:00 リヴァプール vs アーセナル24:00 トッテナム vs バーンリードイツ ブンデスリーガ 第2節■8月25日(金)27:30 ケルン※ vs ハンブルガーSV※■8月26日(土)22:30 ブレーメン vs バイエルン22:30 フランクフルト※ vs ヴォルフスブルク22:30 レヴァークーゼン vs ホッフェンハイム22:30 アウクスブルク※ vs ボルシアMG22:30 シュトゥットガルト※ vs マインツ※25:30 ドルトムント※ vs ヘルタ・ベルリン※■8月27日(日)22:30 ライプツィヒ vs フライブルク25:00 ハノーファー vs シャルケイタリア セリエA 第2節■8月26日(土)25:00 ベネヴェント vs ボローニャ25:00 ジェノア vs ユヴェントス27:45 ローマ vs インテル※■8月27日(日)25:00 トリノ vs サッスオーロ27:45 キエーヴォ vs ラツィオ27:45 クロトーネ vs ヴェローナ27:45 フィオレンティーナ vs サンプドリア27:45 ミラン vs カリアリ27:45 ナポリ vs アタランタ27:45 SPAL vs ウディネーゼ日本 明治安田生命J1リーグ 第24節■8月26日(土)14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ベガルタ仙台19:00 大宮アルディージャ vs サンフレッチェ広島19:00 柏レイソル vs アルビレックス新潟19:00 横浜F・マリノス vs FC東京19:00 ジュビロ磐田 vs ヴィッセル神戸19:00 セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ19:00 サガン鳥栖 vs ガンバ大阪■8月27日(日)18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 川崎フロンターレ18:00 清水エスパルス vs 浦和レッズ日本 明治安田生命J2リーグ 第30節■8月26日(土)18:00 ジェフユナイテッド市原・千葉 vs FC岐阜18:00 名古屋グランパス vs 横浜FC19:00 ザスパクサツ群馬 vs 湘南ベルマーレ19:00 FC町田ゼルビア vs 松本山雅FC19:00 ツエーゲン金沢 vs カマタマーレ讃岐19:00 レノファ山口FC vs 大分トリニータ19:00 徳島ヴォルティス vs モンテディオ山形■8月27日(日)18:00 アビスパ福岡 vs 水戸ホーリーホック19:00 愛媛FC vs 東京ヴェルディ19:00 V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.19:00 ロアッソ熊本 vs ファジアーノ岡山日本 明治安田生命J3リーグ 第20節■8月26日(土)17:00 FC東京U−23 vs Y.S.C.C.横浜18:00 栃木SC vs グルージャ盛岡18:00 ガイナーレ鳥取 vs SC相模原18:00 ギラヴァンツ北九州 vs FC琉球18:00 鹿児島ユナイテッドFC vs カターレ富山■8月27日(日)15:05 福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津15:30 ブラウブリッツ秋田 vs ガンバ大阪U−2319:00 セレッソ大阪U−23 vs AC長野パルセイロエイバル=乾貴士 ヘタフェ=柴崎岳サウサンプトン=吉田麻也 レスター=柴崎岳ドルトムント=香川真司 ケルン=大迫勇也 ヘルタ・ベルリン=原口元気 フランクフルト=長谷部誠、鎌田大地 アウクスブルク=宇佐美貴史 ハンブルガーSV=酒井高徳 マインツ=武藤嘉紀 シュトゥットガルト=浅野拓磨インテル=長友佑都