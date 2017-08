8月25日はラーメン記念日(即席ラーメン記念日)。1958年のこの日、世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」を発売したことを記念して、日清食品が制定したものです。

このラーメン記念日を祝して、国内最大級の映画レビューアプリ・Filmarks(フィルマークス)は「ラーメン映画ランキング」を発表。Filmarksに投稿されている3,000万件の映画の感想・レビューで「ラーメン」という言葉が多く使われている映画を抽出し、含有数が多い順にランキング化しました。

”ラーメンを食べたくなる” ”飯テロ”だけじゃない! 感想・レビューに書きたくなるほどにラーメンが印象的な映画TOP10(計12作品[第10位は同率3作品])を、編集部でピックアップしたレビューとともにご紹介します。

※本記事には一部作品の内容・ネタバレにふれる記述があります。

第10位『シン・ゴジラ』[19件]

【感想・レビュー】「平泉成さんの『のびちゃったよ』のラーメンがなんかうまそう」(30代・女性)、「(平泉成が)ぼやいた後のラーメンに注目!」(20代・男性)、「哀しげな顔をさせたら右に出るものいないのでは無いかと思われる平泉成のラーメン丼を覗き込む顔」(40代・女性)、「『これが仕事ですから』カップラーメンを啜り、目の下にクマをこさえて戦う政治関係者たち、かっこいいです」

第10位『亀は意外と速く泳ぐ』[19件]

【感想・レビュー】「”そこそこラーメン”食べてみたいなぁ」(20代・女性)、「”そこそこラーメン”のレシピ欲しいです」(40代・男性)、「ラーメン屋店主の松重豊が、それこそいい味の芝居をしている」(50代・男性)、「不味くもなく美味くもないラーメン屋があったら、そこの店主はスパイなのかも」(20代・男性)

第10位『アウトレイジ』[19件]

【感想・レビュー】「ラーメン屋のシーンすごかった」(10代・男性)、「ラーメンに指入ってるんですけど!ってギャグ」(20代・女性)、「ラーメン屋さんの指入りタンメンがツボでした」(20代・女性)、「指が入ったラーメンをお客さんに提供しちゃダメでしょ。超バイオレンス」(20代・男性)、「ラーメンのシーンが一番笑えた」(30代・女性)

第8位『極道めし』[21件]

【感想・レビュー】「ねぎ油かけたラーメン超美味しそう…」(30代・女性)、「ああ、ラーメン。食べたい」(30代・男性)、「記憶に残る”めし”には、愛がある。作ってくれた人、一緒に食べた人との忘れられない思い出。匂いや味、音さえも鮮明に。ラーメンすすりたい」(20代・女性)、「ひたすらお腹が減る〜。卵かけごはんとラーメンが食べたい!」(20代・女性)

第8位『ドラえもん のび太の日本誕生』[21件]

【感想・レビュー】「ラーメンの汁のありがたみを知るw」(20代・女性)、「これ見てからラーメンの汁飲むようになった」(20代・男性)、「畑で育てたカブ(?)をぱかっと開けると、ホットケーキとかラーメンとか出てくる道具が大好きだった」(30代・女性)、「この映画を子供の頃に見てラーメンのスープを残さなくなった」(30代・男性)

第7位『幸福の黄色いハンカチ』[23件]

【感想・レビュー】「(高倉)健さんが出所してから初めて口にしたカツ丼とラーメンが美味しそうだった」(40代・男性)、「健さんのラーメン食べる姿が素敵」(30代・女性)、「定食屋でビール、そしてラーメンを食べるシーンが凄く気に入った。後でググったら健さんはあの撮影に、2日間断食して挑んだらしい」(40代・男性)

第6位『ラーメンガール』[27件]

【感想・レビュー】「ラーメン修業をやってみたいという気持ちが湧いてきた」(20代・男性)、「ラーメン愛に溢れてて良かった。ラーメン食いてぇ」(20代・女性)、「とんこつでもなく塩でも味噌でもなくシンプルな醤油、中華そばってのが良いね」(40代・男性)、「監督のロバート・アラン・アッカーマンは伊丹十三の『タンポポ』を見てラーメンの虜になったそうだ」(30代・男性)

第5位『テルマエ・ロマエ供戞28件]

【感想・レビュー】「お風呂あがりのラーメンは格別」(20代・女性)、「ハワイの帰り機内で見たけど、ラーメンのシーンで『ああ日本帰ったらラーメン食べたい』と心から思った」(20代・女性)、「ラーメンとウォータースライダーのシーンが凄く好き」(20代・男性)「温泉に浸かりたくなります。ラーメンも食べたくなります」(40代・男性)

第4位『君の名は。』[50件]

【感想・レビュー】「岐阜に行って高山ラーメン食べたくなった」(20代・男性)、「高山ラーメンのおじさんの言葉が印象的」(20代・女性)、「一番素晴らしいのはラーメン屋のオヤジ。孤独だとか葛藤とかが想起されて、素直に切ない気持ちになりました。ベスト登場人物」(20代・男性)、「三葉が住む町は架空の場所ですが、高山ラーメンやさるぼぼ等が登場してほっこりしてしまった」(40代・男性)

第3位『崖の上のポニョ』[88件]

【感想・レビュー】「お母さんが作ったラーメンが美味しそう」(30代・女性)、「あんな美味しそうなインスタントラーメン見たことない」(20代・男性)、「子ども2人がラーメンを食べるところ本当に幸せそうで、涙が出てくる」(20代・男性)、「なんで、ジブリ飯ってあんなに美味しそうに見えるのだろうか」(20代・女性)、「チキンラーメン食べたくなる」(30代・男性)

第2位『タンポポ』[228件]

【感想・レビュー】「観た後すぐにラーメン食べに行ってきた!!」(10代・男性)、「ラーメン食べたくなる」(30代・女性)、「この映画を観るときは必ずラーメンを買っておきましょう」(40代・男性)、「ラーメン業界にもエポックメイキング的な影響を与えた」(30代・男性)、「この映画が日本のラーメン進化のきっかけになったのかな」(60代・男性)、「端々に見られるラーメン屋あるあるがとても面白かった!」(20代・男性)、「"食"への楽しみ方をいろんな視点から教えてくれる」(20代・男性)、「ラーメン食べる度、チャーシューを『ちょっと待っててね』と優しくすみに置いてしまう」(20代・女性)

第1位『南極料理人』[359件]

【感想・レビュー】「こんなにラーメンが食べたくなる映画初めて見た」(10代・女性)、「ご飯が本当においしそう!特にラーメンのシーン最高です」(20代・女性)、「出てくる料理がどれも美味しそう〜!THE グルメ映画!」(20代・女性)「ラーメンがないと寝れないって真剣に訴えるきたろうが面白かった」(30代・女性)、「オーロラよりラーメンの方が大事という価値の逆転」(30代・男性)、「ラーメンが食える幸せ」(40代・男性)、「ラーメンはおにぎりとともに日本人のソウルフードなのかもしれない」(50代・女性)

さあ、あなたが思い浮かべるラーメン映画はランクインしていましたか? Filmarksアプリでは、本記事で紹介したTOP10以下、ラーメン映画ランキングTOP50を期間限定で公開中。アプリ内の「Trend」メニューをチェックしてみよう。

※本記事内のレビュー数及びレビュー文面は2017年8月24日時点のものです。

(C) 2016 TOHO CO., LTD. /(C)2014「テルマエ・ロマエ供彑什邂儖会/(C)2016「君の名は。」製作委員会