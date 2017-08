10月3日(火)25:59より日本テレビほかで放送が始まるTVアニメ「Infini-T Force(インフィニティ フォース)」。実写映画化もされた「科学忍者隊ガッチャマン」「新造人間キャシャーン」などタツノコプロが誇る4大ヒーローが夢の競演を果たす作品として、放送前より話題を集める同作が映画化、『劇場版Infini-T Force(仮)』と題し2018年2月に公開されることが発表された。

【写真を見る】南城二(声:櫻井孝宏)はサポートロボット・ペガスに搭載のシステムにより肉体強化されテッカマンに変身!/[c]タツノコプロ [c]タツノコプロ/Infini-T Force製作委員会

「Infini-T Force(インフィニティ フォース)」は、日本を代表するアニメーション・スタジオ“タツノコプロ”が創立55周年を迎える記念として、同スタジオが世界に誇る70年代のヒーローアニメの傑作「科学忍者隊ガッチャマン」(72-74)、「宇宙の騎士テッカマン」(75)「破裏拳ポリマー」(74-75)、「新造人間キャシャーン」(73-74)が新生&共闘して悪に立ち向かう物語で、単独でも主役を張れるヒーローたちが結集した、いわば日本版『アベンジャーズ』的な作品だ。

今回のアニメ化に際しスタッフ陣も豪華な面々が集結。「PSYCHO-PASS サイコパス2」(12)のシリーズ・ディレクター、鈴木清崇を監督に迎え、シリーズ構成を「スイートプリキュア♪」(11-12)の大野敏哉、ヒーローデザインの原案を「TIGER & BUNNY」(11)の監督、さとうけいいちが担当する。また『GANTZ:O』(16)や『デスノート Light up the NEW world』(16)などアニメ・実写とジャンルを問わず話題作を手掛けてきたデジタル・フロンティアが3DCG制作を担う。

さらに声優陣もガッチャマン/鷲尾健役の関智一をはじめ、櫻井孝宏(テッカマン/南城二役)、鈴村健一(ポリマー/鎧武士役)、斉藤壮馬(キャシャーン/東鉄也役)と実力派がズラリと並ぶ。4大ヒーローがスクリーンで、悪とどんな戦いを繰り広げるのか?まずは秋スタートのTVアニメ版からじっくりチェックして、映画化プロジェクトの動向を追いかけたい!【トライワークス】