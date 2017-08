元祖アメコミ界の超人チーム『ジャスティス・リーグ』が11月23日(木・祝)にいよいよ日本公開となる。そしてこの度、まるでザ・ビートルズのアルバムジャケットかのような新ビジュアルが解禁となった。

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』でスーパーマンが死に、正義を失った世界各地では犯罪が急増。混沌とした世界に追い打ちをかけるように、更なる脅威が地球に迫る。ヒーローの時代は終わった─。そんな中、あのバットマンが遂に立ち上がる。彼の秘策は、なんと特別な能力を持った超人たちをスカウトし最強チーム“ジャスティス・リーグ”を結成すること!無邪気な新人超人のフラッシュや、超美しくて超強いワンダーウーマンなど、バットマンが目星をつける奴らは個性的!果たして超人スカウト作戦は無事成功するのか!?

■思わず“Come Together”を口ずさみたくなる!

暗がりから顔をのぞかせる5人の超人のビジュアルは、思わずビートルズのアルバム“ウィズ・ザ・ビートルズ”を彷彿とさせる。予告編に流れるノリノリなBGM、Gary Clark Jr.とJunkie XLによる“Come Together”も、実は原曲は1969年のビートルズのサウンドだ。音楽界の頂点に登りつめた彼らはメンバー同士の不仲を初め様々な問題から解散に至ったが、ジャスティス・リーグのメンバーは果たして…。

■文字に隠されたロゴに注目せよ!!

更に注目はポスターに描かれた“YOU CAN’T SAVE THE WORLD ALONE”(世界は1人では救えない)の文字。この文字をよく見ると、何やらアルファベットではない記号らしきものがあることが分かる。実はこれ、各超人のトレードマークなのだ。YOUのOはフラッシュの稲妻、WORLDのWはワンダーウーマンの胸の鎧のW、そしてTHEのEはバットマンのお馴染みのコウモリロゴになっているのがお分かりいただけるだろうか?尚、このビジュアルは、『ジャスティス・リーグ』の公式ホームページのTOPを8月24日から期間限定で9月8日まで飾る予定。加えて、同日8月24日より、同ビジュアルのポスター(限定数)が当たる公式twitterキャンペーンも開始する予定である。

DCが誇る、最強の超人たちが遂に集結!圧倒的なスケールで贈るアクション・エンターテイメント『ジャスティス・リーグ』は11月23日(木・祝)より全国公開。

■『ジャスティス・リーグ』

2017年11月23日(木・祝) より全国ロードショー

配給:ワーナー・ブラザース映画

(C) 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC