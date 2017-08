Image: Alex Cranz/Gizmodo US



Xbox One Xリリースまであと数ヶ月。

Sony PS4に追いつき追い越せで、話題の種をなんとか11月7日海外発売日まで維持したいMicrosoftが、「Sonyとクロスプレイを交渉中だよ!」と話しています。

クロスプレイとは、つまりどっちのゲーム機で遊んでも一緒に遊べること。ゲーマー人口が少ない方のゲーム機を買ってしまうと、友だちと遊べなくて悲しいですよね? だから遊べるようにしてやってよ、とMicrosoftがSonyにお願いしているということです。

どれほどの差かと申しますと、CNBCによれば、Xbox Oneがリリース以降の通算販売台数3300万台であるのに対し、PS4は6040万台です。

ちょっとでも「クロスプレイ」の可能性をほのめかせておけば、差が広がるリスクを最小限に止めることができる、とXboxマーケティングマネジャーのアーロン・グリーンバーグが機転を利かせたのでしょう。独ケルンで22日開幕した欧州最大のゲームコンベンション「ゲームズコム」でGameReactorにこう発言しました。

そのよい見本として「Minecraft」(Xbox One、iPhone、Nintendo Switchのマルチデバイス対応)を例に挙げ、あれはSonyがボッチだったのでは、と話がおよぶと…

無論、Sony側から見ると、クロスプレイに加わるメリットは薄そうです。6月時点でクロスプレイをブロックする理由を、欧州PlayStationグローバルセールス&マーケティング部門トップのジム・ライアンはEurogamerにこのように語っていました。



Video: Pretty Good Gaming/YouTube この動画の3:29-。



もちろんデベロッパー側から見たら、クロスプレイはとても魅力的なことではあります。つい先日も恐竜サバイバルゲーム「ARK」のクリエイティブディレクターのJeremy Stieglitzが、「(クロスプレイのオプションも)社内で準備中なのだけど、ソニーから許可はとれない感じだよ」とツイートしていました。

We have it working internally, but currently Sony won't allow it :(