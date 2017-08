『ティム・バートンのコープスブライド』、『コララインとボタンの魔女』のスタジオライカが日本を舞台に描く、アカデミー賞ほか世界の映画賞を席巻中のストップモーションアニメ、『KUBO and the TWO STRINGS(原題)』の邦題が、『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』に決定、2017年11月18日(土)日本公開となる。併せてポスターと予告編が解禁となった。

数々の傑作を送り出してきたストップモーション技術最高峰・スタジオライカが今回テーマに挑んだのは、古き日本の世界。情感あふれる日本の風景や風習を息を飲む美しさで描いた本作は、本年度アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞のノミネートを始め爛▲縫甕撚莖Δ離▲デミー賞″と称されるアニー賞にノミネートされるなど、全世界の映画賞を総なめした話題作だ。監督には、黒澤明や宮崎駿を敬愛する大の日本マニアで次回作に『トランスフォーマー』シリーズ最新作も控えた今や映画界最注目のトラヴィス・ナイト。またボイスキャストを務めるのは、シャーリーズ・セロン、マシュー・マコノヒー、レイフ・ファインズ、ルーニー・マーラら、超豪華俳優陣。ライカの最先端クリエーターたちが壮大なセットの中で人形や美術を1コマ1コマ動かし、1秒間の映像のために24枚の写真を撮影しながら作り上げた努力と愛情の結晶に、名だたるキャストたちが命を吹き込む。驚異の技術と超豪華ハリウッド声優陣で贈る、大人にこそ観てほしい圧巻のストップモーション絵巻となっている。

今回解禁されたポスターは、本作の監督が葛飾北斎からインスパイアされたという大波と月を背に、主人公のクボが三味線を構えて立つビジュアル。「その音は運命を呼び覚ます。」というコピーに、これから待ち受ける試練とそれを乗り越えようとする覚悟を感じさせる。予告映像は、三味線の音色で折り紙に命を与えて操るという不思議な力を持つ少年・クボが闇の魔力に襲われ、自分をかばおうとした母を失くしてしまうところから物語が始まる。なぜクボは狙われるのか?一族に隠された秘密とは一体?やがて自身が執拗に狙われる理由が、最愛の母がかつて犯した悲しい罪にあることを知る。呪いや犯した禁忌の代償など、日本の寓話をベースに描かれた深く壮大な物語が垣間見える。また、写真をつなぎ合わせたようには思えないセンセーショナルな映像がクリエイターの手によって作られていく様子も公開されており、ドラマティックで衝撃的な予告編となっている。

さらに本作の公開に先駆けて、第30回東京国際映画祭の特別招待作品として上映される事が決定!日本公開前にも関わらず、SNS上で「早く観たい!」「公開はいつ?」と映画ファンの間で話題沸騰の本作が、いち早く東京国際映画祭で解禁される。

■『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』

2017年11月18日(土) 全国ロードショー

