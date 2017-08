ファイナルファンタジーXV ポケットエディション株式会社スクウェア・エニックスは22日、「ファイナルファンタジーXV」( FF15 )のキャラクターや世界がデフォルメされた「ファイナルファンタジーXV ポケットエディション」を、2017年秋に配信開始すると発表した。対応OSはiOS、Android、Windows 10(Windows ストア)。価格は未発表。本作は、FF15本編と同じ物語を可愛らしいキャラクターで楽しめるスマホ用のアプリ。登場時はそのスタイリッシュな出で立ちから“ホスト”などと揶揄された主人公のノクティス達もデフォルメされ、その動きがちょこまかと可愛くなっている。公開されたトレーラーでは、イベントやレガリアでの移動、イグニスの料理、チョコボに乗って移動するシーンなどが紹介されていて、世界観全てがキュートになっていることが確認できる。また、スマホ版ではバトルシーンが スマートフォン 向けに最適化された戦闘システムとなっていて、スマホの小さな画面でも楽しめるようになっている。戦闘シーン(C)2016, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.「ファイナルファンタジーXV ポケットエディション」URL: http://www.jp.square-enix.com/ff15pocket/ 2017/08/23