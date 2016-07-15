¿°¤Î¡È¥Ä¥ä´¶¡É¤Ç½÷¤Ã¤×¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×4Áª
¿°¤Î¡È¥Ä¥ä´¶¡É¤Ç½÷¤Ã¤×¤ê¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥×¥ë¥ë¥ó¤È¤·¤¿µ±¤¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢½÷¤é¤·¤µ¤ÏÁý¤¹¤Ï¤º¡£¡Ö¤â¤Ã¤È½÷¤é¤·¤µ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦Êý¤Ë¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿°¤Î¡È¥Ä¥ä´¶¡É¤Ç½÷¤Ã¤×¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×¡
¥¨¥È¥ô¥©¥¹ ¥ß¥Í¥é¥ë¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡¡6g 3,024±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿°¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤¦¤ë¤ª¤¦¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¥£¥ê¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¼¾¡¦½ÀÆð¸ú²Ì¡¦Äã»É·ã½èÊý¤Ç¤¹¡£½Ä¤¸¤ï¡¢´¥Áç¡¢¥Ï¥êÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿°¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ï¥ê¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤×¤ë¤ó¤ÈÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤Î¿°¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä´¶¤ÈÈ¯¿§¤Î¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¿°¤Î¥±¥¢¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿°¤Î¡È¥Ä¥ä´¶¡É¤Ç½÷¤Ã¤×¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×¢
¥¤¥×¥µ ¥°¥í¥¹¥ë¡¼¥¸¥å ¥°¥ì¥¤¥º¡¡3,456±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÁ´6¿§¡ä
Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤È¡¢¤×¤Ã¤¯¤êÎ©ÂÎ¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä´¶¤ÇÆ©ÌÀÁØ¤Î±ü¤«¤é¿§¤òÊü¤Ä¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥°¥í¥¹¥ë¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤È¿§»ý¤Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¡Ö¥«¥é¡¼¥¹¥Æ¥¤¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤È¡¢Î©ÂÎ¥Ä¥ä´¶¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¡È2ÁØ¥ª¥¤¥ë¹½Â¤¡É¤Î¿·´ðºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì©Ãå¥ª¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ð»þ¤Ç¿°É½ÌÌ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥³¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿§ºà¤âºÇ¾®¸Â¤ËÎ±¤á¡¢¿§¤Ë¤´¤ê¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¥Ã¥×¤Ï¥¹¥Ñ¥Á¥å¥éÌÌ¤È¥Õ¥í¥Ã¥¡¼ÌÌ¤Î2WAY¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ë¥Ä¥ä´¶¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¿°¤Î¡È¥Ä¥ä´¶¡É¤Ç½÷¤Ã¤×¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×£
¥ë¥Ê¥½¥ë ¥·¥¢¡¼¥é¥¤¥È¥°¥í¥¹¡¡2,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤Ê´¶¿¨¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¡¤ó¤À¿§¤¬¥¯¥ê¥¢¤ËÈ¯¿§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤¬¤¢¤ë¿°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¿§¡¢¼Á´¶¤Î°Û¤Ê¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¿§¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5¤Ä¤Î¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¥Ä¥äËì¤¬¿°¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Ä¤ä¤ä¤«¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢³èÌö¤¹¤ë¥°¥í¥¹¤Ç¤¹¡£¿°¤Î¡È¥Ä¥ä´¶¡É¤Ç½÷¤Ã¤×¤ê¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×¤
¥¯¥ê¥Ë¡¼¥¯¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¡¼¥à ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥°¥í¥¹¡¡2,376±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿°¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¥¢À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¸ý¤â¤È¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤¿§Ì£¤Ë¤Ê¤ë¿§ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤Ç¤¹¡£
Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤µ±¤¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡×ÅÉ¤ë¤È¤¤Î¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥ê¥Ã¥×¥Ö¥é¥·¤ÇÅÉÉÛ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯åºÎï¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿§Ì£¤ÎÄ´Àá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀäÌ¯¤Ê³ÑÅÙ¤â¡¢¥ê¥Ã¥×¥Ö¥é¥·¤Ê¤é»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ý³Ñ¤È¿°¤Î»³¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¾¯¤·¤À¤±¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿°Á´ÂÎ¤¬´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿°¤Ë¡È¥Ä¥ä´¶¡É¤¬¤¢¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¸ý¸µ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥×¥ë¥ó¥Ã¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¿°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¿§¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¡¢»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡£¤¼¤Ò¡¢Æüº¢¤Î¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¤Ã¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª