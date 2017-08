イタリアの自動車メーカーである ランボルギーニ が、なんと2450ドル(約27万円)もする高級 スマートフォン を発売しました。Lamborghini’s luxury Android phone is definitely not worth $2,450 - The Verge高級スポーツカーの製造販売で有名なあのランボルギーニが、最新スマートフォン「ALPHA-ONE」を販売しています。ランボルギーニ製のプレミアムな端末となっており、イタリア製のハンドメイドブラックレザーが本体や専用ケースにふんだんに使用されているとのことです。実際に以下のページで販売されています。Tonino Lamborghini - ALPHA-ONE PREMIUM PACKAGEhttp://www.lamborghinimobile.com/product/alpha-one-premium-package/52/これが約27万円の高級スマートフォンALPHA-ONE。本体・ケース両方にランボルギーニのエンブレムが入っています。「イタリアのデザインと最も豪華なテクノロジーの完璧な融合」とのこと。ALPHA-ONEの最大の特徴は、本体背面にイタリア製のハンドメイドレザーを使用しているという点。スマートフォンの筐体部分にはチタン合金よりも丈夫で、ハイエンドのゴルフクラブヘッドにも使用されるリキッドメタル(金属ガラス)が使用されているとのこと。ディスプレイのサイズは5.5インチで、解像度は2600×1440。ディスプレイガラスには第4世代のゴリラガラスを使用しています。本体スピーカーはDolby Atmos Digital Surround Soundに対応。本体背面のカメラとランボルギーニのエンブレムの間には指紋認証センサーが搭載されており、セキュリティ面もバッチリ。専用ケースに本体を収納するとこんな感じ。本体の表面・裏面・天面・底面・左右側面はこう。付属品やパッケージに至るまで完璧にデザインされています。ALPHA-ONEのスペックは、本体サイズが縦152mm×横77mm×薄さ8mm、ディスプレイは5.5インチWQHD、CPUはSnapdragon 820、GPUはAdreno 530、OSはAndroid 7.0に対応、メモリ(RAM)は4GB、ストレージ(ROM)は64GB。メインカメラは20メガピクセルで4Kムービーの撮影も可能です。ランボルギーニのALPHA-ONEはイギリスとアラブ首長国連邦、そしてオンライン上から購入できます。なお、約27万円という超高級スマートフォンであるALPHA-ONEについて、海外ニュースメディアのThe Vergeは「間違いなく2450ドルの価値はない」としています。