8月22日の深夜2時ごろ(日本時間)から、アメリカでは皆既日食が観測されました。

皆既日食は西海岸のオレゴン州から東海岸のサウスカロライナ州まで横切ったのが特徴。米本土の横断は99年ぶりでした。

観測できるエリアには世界中から人が集まり、盛り上がりを見せました。

木漏れ日も日食の形に

皆既日食が起こると、地面に差す木漏れ日の形にも反映されます。

ツイッターやインスタグラム上では、現地の人たちがその瞬間をキャッチした報告が出ています。

Twitter/@cmpriest

A thousand little eclipse shadows filtered through the trees, at the back of the house pic.twitter.com/Ynu7jNi5eP - Cherie Priest (@cmpriest) 2017年8月21日

何千もの小さな日食の影が木を通して家の後ろに写っています。

Cool crescent shadows from a tree. #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/ji2qG1X0Bp

- David Montero (@DaveMontero) 2017年8月21日

Cool crescent shadows from a tree. #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/ji2qG1X0Bp - David Montero (@DaveMontero) 2017年8月21日

三日月の影が木から見えます。

Twitter/@rightlegpegged

Crescent shadows on the bike path.#Eclipse2017 pic.twitter.com/GYMPOCJ58S

- Jonathan Fertig (@rightlegpegged) 2017年8月21日

バイクで通る道に三日月の影。

Can’t take a photo of the eclipse, but here’s a picture of the shadows. (Leaves create pinholes that project #eclipse on ground) #mteclipse pic.twitter.com/nnDiIKSPaQ - Jayme Fraser (@JaymeKFraser) 2017年8月21日

日食の写真は撮れなかったけど、影の写真は撮れました(木の葉がピンホールになって日食が地面に現れる)。

Twitter/@GWillowWilson

Eclipse shadows. pic.twitter.com/D4nnKoREtZ

- G. Willow Wilson (@GWillowWilson) 2017年8月21日

日食の影。

Twitter/@phylogenomics

Our deck chair and trees seem to be acting as 1000s of pinhole cameras for the eclipse - shadows amazing #EclipseDay pic.twitter.com/SnIRzAoBct - Jonathan Eisen (@phylogenomics) 2017年8月21日

家のデッキチェアと木が日食を写すピンホールカメラの穴のようになった。不思議なものです。

太陽を直に撮影するのが難しい分、人々は木漏れ日の形で皆既日食の感動を共有したようです。

日本で皆既日食を観測できるのは18年後の2035年9月。だいぶ先になりますが、その時は今回と同じように日食の形の木漏れ日をたくさん見られることでしょう。